Si apre in serata il summit G7 di Biarritz

Roma, 24 ago. (askanews) - Il vertice del G7 di Biarritz, in Francia, inizia sabato 24 agosto e si concluderà lunedì pomeriggio. In particolare, dovrebbe affrontare la lotta contro le disuguaglianze, il clima e la lotta al terrorismo. Il presidente francese Emmanuel Macron farà una dichiarazione alle 13h. Questa è la settima volta dal 1975 che la Francia ospita l'evento sul suo territorio, l'ultimo si era verificato nel 2011 a Deauville sotto la presidenza di Nicolas Sarkozy.Venerdì sera, l'Eliseo ha dichiarato che Emmanuel Macron si rivolgerà ai francesi questo sabato alle 13h. "Poco prima dell'apertura del vertice, il presidente vuole spiegare la sua posta in gioco e gli obiettivi ricercati per la vita concreta dei francesi", ha affermato l'Eliseo.Dalle 19:30 al faro di Biarritz, Emmanuel e Brigitte Macron accoglieranno uno a uno i membri di questo gruppo informale: Justin Trudeau (Canada), Angela Merkel (Germania), Giuseppe Conte (Italia), Shinzo Abe (Giappone), Boris Johnson (Regno Unito) e Donald Trump (Stati Uniti). Tutti pranzeranno quindi in loco, dove di solito opera lo chef Hélène Darroze. È presso l'Hotel du Palais - non lontano - che saranno ospitate le delegazioni, gli incontri di lavoro sono in programma presso il Centro Bellevue. Ma è qui che il vertice inizierà poche ore prima quando Emmanuel Macron riceverà da Angela Merkel alle 15:45 e dai membri europei del G7 con Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo.Allo stesso tempo sabato, la rete di militanti '"anti-G7" organizzerà una grande manifestazione a Hendaye, autorizzata dal prefetto. Dal 21 agosto, infatti, si tiene un contro-vertice nella città di confine situata a pochi chilometri da Biarritz. Sono attese diverse migliaia di persone. Le autorità francesi hanno mobilitato oltre 13.000 membri della polizia, sostenuti dall'esercito, e Madrid circa 3000 poliziotti e guardie civili, per garantire la sicurezza del vertice e dei suoi dintorni. Venerdì, Bayonne, ad esempio, si è barricato per paura di raduni potenzialmente violenti degli avversari che sfidavano il divieto di manifestare. Una lettera del municipio di Bayonne è stata inviata giovedì a tutti i commercianti della città, per informarli che "varie organizzazioni nazionali e internazionali hanno richiesto l'autorizzazione dimostrazioni sabato e domenica" tra le località interessate Bayonne e Anglet.Domenica, i leader mondiali lavoreranno sui temi dell'economia e del commercio internazionale, della lotta alla disuguaglianza e della cooperazione con l'Africa, in particolare nel Sahel. Saranno presenti organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite, l'Unione Africana o l'OMC, oltre a numerosi altri capi di stato.