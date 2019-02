Serbia, la compagna della premier Brnabic ha partorito

Roma, 20 feb. (askanews) - La compagna della premier serba Ana Brnabic, che rivendica la sua omosessualità nonostante le tradizioni patriarcali del Paese dei Balcani, ha partorito oggi un bambino. L'ha annunciato in un comunicato l'ufficio del primo ministro."Milica Djurjic, compagna del primo ministro Ana Brnabic, ha partorito un figlio a Belgrado", secondo il comunicato. La Serbia non riconosce legalmente nè coppie omosessuali né omoparentalità.Ana Brnabic è la prima capo di governo al mondo che vive "in una coppia omosessuale", ha scritto l'ufficio della premier, la cui compagna parterisce mentre è in carica. Secondo la stampa locale, il bambino è stato chiamato Igor.La premier, 43 anni, ha deciso di spostare la sua visita a Belgrado oggi.(Fonte Afp)