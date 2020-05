Nuovo picco dei contagi: la Corea del Sud chiude di nuovo tutto. I numeri nel resto del mondo

I dati sui contagi non sono confortanti e la Corea del Sud decide di chiudere nuovamente tutto per evitare che l'epidemia prenda di nuovo piede. Nuove misure di blocco quindi introdotte nell'area metropolitana di Seul, che ospita metà della popolazione del Paese, dopo il nuovo picco di infezioni registrato ieri. Musei, parchi e gallerie d'arte saranno chiusi di nuovo da domani per due settimane e le aziende sono state esortate a reintrodurre il lavoro flessibile. Ai residenti, riferisce il Guardian, è stato anche consigliato di evitare incontri sociali o di andare in luoghi affollati, tra cui ristoranti e bar. Nel Paese si registra intanto una nuova ondata di contagi con 49 nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore e la nascita di un nuovo focolaio in un enorme magazzino di stoccaggio di merci all'ingrosso Bucheon, non lontano da Seul.

Il virus galoppa in tutto il mondo

Continua intanto la galoppata del virus nei vari continenti. In Brasile i morti registrati nelle ultime 24 ore sono 1.086. Il totale delle vittime è salito a 25.598, secondo la stima del ministro della Salute. I nuovi contagi sono 20.599, per un totale di 411.821.

Negli Stati dell'America Latina si registra una "progressione dinamica dei contagi con un aumento dei contagi (833.493, +35.000) e delle morti (44.765, +1.400), come rileva una elaborazione statistica realizzata dall'Ansa sui dati riguardanti 34 nazioni e territori latinoamericani. Il campanello d'allarme è suonato per il Brasile, ma anche per il Messico, Paese al 4/o posto per contagi (74.560), ma al 2/o per decessi (8.134), oggi cresciuti in cifra record di 501. Stabili al 2/o e 3/o posto Perù (135.905 e 3.983) e Cile (82289 e 841). Fra gli altri paesi con più di 5.000 contagi, si segnalano Ecuador (38.103 e 3.275), Colombia (24.104 e 803), Repubblica Dominicana (15.723 e 474), Argentina (13.228 e 492), Panama (11.447 e 313), e Bolivia (7136 e 274).

Intanto i decessi legati al coronavirus nel mondo hanno superato quota 350mila (350.423), secondo i dati dell'università americana John Hopkins. Numeri che portano i casi totali a quasi 5,6 milioni (5.588.400). I paesi più colpiti sono, nell'ordine, Stati Uniti, Regno Unito con 37.130 e Italia con 32.955.

Negli States si sono superati i 100.000 morti a causa del Coronavirus. E' quanto emerge dai calcoli del New York Times. Si tratta del numero più alto di decessi al mondo per il virus ed eccede il numero dei militari americani morti in tutti i conflitti combattuti dagli Usa dalla guerra di Corea in poi. La pandemia si appresta a diventare la più letale della storia Usa dopo quella della spagnola nel 1918 in cui persero la vita 675mila americani.

Sale il numero dei morti per Coronavirus anche in Svezia, unico Paese europeo a non aver attuato la chiusura. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 95 persone e il totale sale a 4.220, secondo l'ultimo aggiornamento delle autorità sanitarie riportato dal Guardian. Anche i contagi salgono: i casi registrati hanno superato i 35.000 dopo che altre 648 persone sono state trovate positive.