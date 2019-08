Visite boom e selfie tra le radiazioni, e la prima "vodka atomica": viaggio nella strana rinascita di Chernobyl

Succedeva il 26 aprile di trentatre anni fa. Il più grave disastro nucleare della Storia, quello che rischiò di cancellare interi Paesi e di cui ancora non si sa tutta la verità, è tornato di grande attualità grazie al successo della miniserie tv Chernobyl. All'1, 23 minuti e 45 secondi di quel giorno di aprile del 1986 esplodeva il reattore nucleare della centrale elettronucleare sovietica a tre chilometri dalla cittadina modello di Prypjat e a 18 da Chernobyl. Iniziava un incubo mondiale che ha lasciato ettari di luoghi contaminati, di foreste arrossate dall'esplosione atomica, e centri abitati fantasma in cui la vegetazione cresce incontrollata e gli animali sfidano le radiazioni. Come le sfidano anche quelli che, ignorando il divieto governativo, sono tornati a vivere a Prypjat e nei centri attorno, le zone interdette dove la radioattività è ancora molto forte. Ma Chernobyl è anche una zona che prova a sopravvivere ai suoi stessi fantasmi nucleari puntando sul fascino sinistro della "zona" invasa da visite guidate, e su un prodotto che vuole essere l'emblema della rinascita: la vodka Atomic.

Grano contaminato e acqua di quella zona: ma "E' sicura"

Non è una boutade e nemmeno una battuta su cui ridere alla leggera. La vodka Atomic esiste, ne è stata prodotta per ora soltanto una bottiglia usando segale dei campi di Chernobyl e acqua di quelle falde. Follia? Non proprio. Infatti la distillazione fa in modo che qualsiasi presenza dannosa e impurità del prodotto resti nello scarto. Il 'prototipo' della Atomik è stato analizzato (come riporta il Guardian) è stato analizzato dall'equipe del professor Jim Smith dell'Università di Portsmouth e si è rivelata pura e perfettamente bevibile. Zero rischi, come Smith ha spiegato: "Credo che questa bottiglia sia l'alcolico più importante del mondo per quel che rappresenta. L'unica radioattività riscontrabile nell'alcol è quella del normale Carbonio-14, presente in qualsiasi bevanda alcolica". E con questo prodotto sta nascendo la Chernobyl Spirit Company, un'impresa sociale locale che vuole ridistribuire il 75% del ricavato della sua attività alla comunità colpita dal disastro del 1986. Oleg Nasvit, deputato ucraino e capo dell'Agenzia per la gestione delle cosiddette Zone di esclusione (dove è vietato transitare e vivere, ma che vanno ripopolandosi) si è detto felice di "dare il benvenuto a iniziative per riqualificare le zone abbandonate e aiutare le comunità locali".

Il boom del turismo nucleare

Selfie sexy in mezzo alle rovine atomiche. La deriva è cominciata con il successo della serie tv Chernobyl che ha riportato all'attenzione mondiale il dramma che si scatenò, per errore umano, corruzione politica e progettazione insufficiente, nel reattore nucleare della centrale in Ucraina. Le guide e i residenti nelle zone ancora contaminate (distinte tra "fredde" e "calde" a seconda delle radiazioni ancora presenti) sopportano tanta invadenza in nome della sopravvivenza. Chernobyl è un business: si stima che quest'anno il numero di visitatori toccherà i 100 mila, 30 mila in più della media. Ed è tutta una gara, per chi scende dai bus che arrivano nelle zone del disastro, per misurare quanti microroentgen misuri il proprio dosimetro, sfidando il pericolo.

"Avrete mal di testa e di stomaco: sono le radiazioni"

Le guide avvisano che nell'avvicinarsi alle "zone calde" la radioattività a cui ci si espone aumenta, e che ci vuole tempo per abituarcisi, sperimentando nel mentre mal di testa e mal di stomaco. Ma la gente ci va, in massa. A fare foto di ruderi di palazzine sovietiche con le finestre sfondate, disabitati e divorati dalla vegetazione selvaggia, a realizzare selfie in parchi giochi per bambini oggi spettrali, tra le vestigia di una grandezza sovietica fatta di statue e piazze oggi fatiscenti e inghiottite dall'incubo atomico. In tutto questo, storie struggenti e inquietanti. Struggenti come quella di Vasily Ignatenko e sua moglie Lyudmila. Erano sposati da poco e lei era incinta quando lui fu chiamato tra i primi vigili del fuoco incaricati di spegnere l'incendio nucleare a Chernobyl. Lei gli tenne la mano fino all'ultimo, mentre lui letteralmente si liquefava, i tessuti disintegrati dalla radioattività, e si rifiutò di abortire anche quando le dissero che era stata vicina ad un reattore nucleare umano. Storie inquietanti come quella del dentista tornato a operare nella clinica di Prjpyat o dei contadini che coltivano ortaggi e frutta in quei terreni e con quell'acqua. Perché sono lì, tra turisti invadenti? Perché dopo l'evacuazione forzata all'ombra del gigante nucleare sventrato dall'esplosione, nessuno è mai più riuscito a farli sentire a casa. E così sono tornati nell'unica che sentano come tale. Costi quel che costi.