Russia, non sappiamo nulla di hacker

(ANSA) - MOSCA, 21 AGO - Il Cremlino si difende dalle accuse di Microsoft di condurre attacchi informatici prendendo di mira "le democrazie di tutto il mondo" e in particolare alcuni gruppi politici americani in vista del voto di medio termine di novembre. "Non sappiamo di che hacker stiano parlando e quale sia la loro influenza sulle elezioni", ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. "Non capiamo - ha proseguito Peskov - di chi stiano parlando, quali prove abbiano e su cosa si basino le loro conclusioni. Non ci sono informazioni di questo genere".