Russia. Elezioni Sindaco di Mosca, l'affluenza crescerà del 5%

Mosca, 31 ago. (askanews) - Affluenza record (in base agli standard) prevista alle elezioni per il sindaco di Mosca e per il governatore della regione di Mosca, previste domenica 9 settembre. La vittoria di Sergei Sobyanin nella capitale russa è praticamente scontata, mentre l'aumento del flusso verso le urne è dovuto alla possibilità di votare sul luogo di residenza effettiva per i moscoviti. Il tutto in base a un'analisi pubblicata da RIA Novosti.Sobyanin si prepara a una vittoria a mani basse. I contendenti non sembrano un preoccupazione: volti non esattamente stranoti, a partire dal capo del distretto comunale Tagansky Ilya Sviridov da "Russia Giusta", e ancora Mikhail Degtyarev dal LDPR (il partito del nazionalista Zhirinovskij), l'ex deputato della Duma di Stato dal partito comunista Vadim Kumin, così come l'ex proprietario del SU-155 Mikhail Balakin.Registrati sei candidati anche per l'elezione del governatore della regione, dal Partito della crescita Boris Nadezdin, da "Russia Giusta" Igor Chistyuhin, dal partito di governo Russia Unita l'attuale capo ad interim della regione di Mosca Andrei Vorobyov, dal Partito Comunista Konstantin Cheremisov, da Alleanza Verde Lilia Belova e dal LDPR Kirill Zhigarev.Il direttore generale del Centro per l'informazione politica, Alexei Mukhin, ha affermato che l'affluenza alle urne a Mosca e nella regione in questo ciclo elettorale probabilmente supererà i risultati delle elezioni passate. "Credo che l'affluenza alle elezioni di Mosca sarà più alta del solito, di solito è del 35%, questa volta sarà del 40%, molto probabilmente, ma non mi aspetterei un'alta affluenza, come nelle elezioni presidenziali, perché sono ancora elezioni regionali, per noi tradizionalmente abbiamo scarso interesse", ha spiegato il politologo.