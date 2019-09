Rohani a Macron, no attacco raffinerie

(ANSA) - ISTANBUL, 24 SET - Nel suo colloquio a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York con l'omologo francese Emmanuel Macron, il presidente iraniano Hassan Rohani ha respinto come "infondate" le accuse mosse nelle scorse ore in una nota congiunta da Parigi, Londra e Berlino a Teheran di essere responsabile dell'attacco alle raffinerie saudite di Aramco. Lo riferisce la presidenza della Repubblica islamica, citata dall'agenzia Mehr. Nel colloquio, Rohani e Macron hanno discusso del piano di pace per il Golfo preparato dall'Iran, la 'Coalizione della speranza', e degli sforzi di mediazione della Francia per una de-escalation sul dossier del nucleare, a partire dalla proposta di una linea di credito di 15 miliardi di dollari alla Repubblica islamica per compensare i danni delle sanzioni americane alla sua economia.