Ritratti di Poesia: a Roma la poesia fra tradizione e Internet

Roma, 16 feb. (askanews) - Dieci ore di poesia, incontri, confronti, musica, versi, letture e scambi di idee; è Ritratti di Poesia, tredicesima edizione della giornata romana dedicata a questo genere letterario dalla Fondazione Terzo Pilastro, un'idea fortemente voluta dal presidente Emmanuele Emanuele per colmare una lacuna nel panorama culturale romano."La poesia mancava, e siccome io sono convinto che la poesia sia una forma d'arte essenziale nella vita degli esseri umani, ho voluto che questa iniziativa prendesse forma. Non è stato facile perché c'è una certa caratteristica diciamo nazionale di disinteresse alla poesia" ha detto Emanuele.Non solo un cenacolo di esperti, ma un appuntamento di vasto respiro. Condizione del successo, farne oltre che una giornata dedicata ai poeti italiani, anche una manifestazione di respiro internazionale, quest'anno con capitoli dedicati a Cile, Galles, Inghilterra e Sudafrica. Proprio alla poetessa sudafricana Ingrid De Kok è andato il premio Fondazione Terzo Pilastro. "E' una protagonista del nostro tempo. Sono molto felice di considerarla la testimonianza della poesia femminile e internazionale" ha detto Emmanuele.Premio assegnato invece per il settore italiano al giurista e poeta Corrado Calabrò. "Nutro per lui un apprezzamento profondo per la capacità di trasferire quei valori che il Sud riesce a far germogliare nel cuore non soltanto di chi vi è nato come me ma anche di coloro che hanno l'opportunità di confrontarvisi."Nella giornata è stato poi presentato il volume "Piccolo dizionario della cura", antologia di composizioni realizzata dalla Fondazione Sanità e Ricerca per dare visibilità ai malati, in particolare di quelle patologie incurabili come Sla o Alzheimer che non ricevono sufficienti attenzioni dalla sanità pubblica. E poi Ritratti di Poesia.280, concorso per le composizioni poetiche nello spazio di un tweet: "Questa sezione che abbiamo dedicato al legame fra attività poetica e informatica è la dimostrazione che il mondo cambia, ma la poesia resta nel cuore degli esseri umani".