Che cosa rischia l’Europa se 'Vlad the Mad' invade l’Ucraina

Improvvisamente sembra essere ripiombati indietro di decenni. La Russia che ammassa truppe ai confini di uno stato dell’est negando qualsiasi volontà d’invasione, la Nato che entra in allarme, la tensione che monta, gli Stati Uniti che minacciano ritorsioni, gli europei che alla spicciolata cercano di negoziare. E intanto il rombo dei motori degli aerei che portano le truppe in Germania e Polonia, i caccia che sfrecciano ai confini orientali dell’Alleanza Atlantica, le flotte che si sfiorano nel Mediterraneo e nel Mar Nero.

Vlad the Mad

La partita è complessa e con implicazioni geopolitiche di enorme rilevanza, soprattutto per l’Europa. Ed è resa ancora più complessa dal fatto che le cancellerie occidentali non riescono a decifrare l’atteggiamento del presidente russo Vladimir Putin. Per dirla con il Financial Times, non riescono a capire se di fronte abbiano “Putin il razionale” o “Vlad the Mad”, Vlad il pazzo. Nel primo caso la crisi potrebbe essere una complessa partita a scacchi in cui la minaccia d’invasione sarebbe funzionale a costruire un nuovo equilibrio tra Russia e Nato nel continente europeo. Nel secondo caso sarebbe il frutto di un delirio di onnipotenza che non potrebbe che condurre dritto alla guerra.

Quando americani e russi si sparano addosso…

In entrambi i casi nel confronto con Stati Uniti ed Europa la Russia ha almeno tre fattori dalla sua. Il primo è che sul tavolo non c’è la possibilità di uno schieramento di truppe o mezzi USA in Ucraina. Come dichiarato dal Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden: «Quando americani e russi cominciano a spararsi addosso si tratta di una guerra mondiale». E ciò vale anche per il resto dei paesi Nato. Il secondo è che, nonostante un certo e assai tardivo ricompattamento, non solo Stati Uniti e Unione Europea giocano due partite diverse, ma, come fu all’epoca della guerra nella ex Jugoslavia, nei bombardamenti libici e in mille altre occasioni, ognuno dei paesi europei ne gioca a sua volta una tutta sua che può coincidere in tutto, in parte o affatto con quella dei suoi alleati. Il terzo fattore, strettamente connesso al secondo, è il fatto che, chi più chi meno, la gran parte dei paesi del vecchio continente dipende dalle forniture russe di materie prime.

Un gioco al rialzo

Se la crisi dovesse precipitare l’unica certezza è che Stati Uniti e Unione Europea farebbero scattare un sistema molto duro di sanzioni mirato a colpire non solo gli interessi russi, ma quelli personali di personaggi cruciali del potere moscovita e forse dello stesso Putin. Inevitabilmente il Cremlino applicherebbe delle controsanzioni, in un gioco al rialzo che potrebbe avere un costo elevato per entrambi le parti in causa, ma in cui la UE parte svantaggiata.

L’energia che tu mi dai

Il maggiore fattore di debolezza europeo è naturalmente quello energetico: circa il 40% del gas naturale e il 30% del greggio importato nella UE viene dalla Russia. Per quanto ci si stia adoperando per trovare alternative immediate come le importazioni via nave di gas liquido dai paesi del Golfo Persico o dagli Stati Uniti, la verità è che il gas russo è vitale per l’Europa. Ora più che mai che la risorsa scarseggia, i prezzi sono alle stelle e le riserve strategiche di ciascuna nazione sono al minimo storico. Un conflitto porterebbe a una riduzione delle forniture e a ad un ulteriore rialzo del prezzo che potrebbe toccare i 180 euro a megawatt sperimentati lo scorso dicembre. Le economie europee andrebbero in sicuro affanno e se si dovesse arrivare al razionamento dell’elettricità i ritmi di crescita dell’ultimo anno diverrebbero rapidamente un lontano ricordo. L’unica notizia consolante è che, per quanto possano precipitare le relazioni tra i due blocchi, la Russia non arriverebbe mai a chiudere completamente i rubinetti, sia perché vorrebbe dire privarsi della sua principale fonte di reddito, sia perché sarebbe un passo troppo grosso anche per Putin, almeno quello “razionale”.

Non di solo gas è fatto il mondo

Ma non è solo il gas a fornire un’arma in più a Mosca. Dalla Russia, infatti, i paesi UE importano ogni tipo di materia prima, dal palladio, usato per le marmitte catalitiche, al titanio, dalle cui forniture dipende Airbus e tutta l’industria aerospaziale, e poi vanadio, alluminio, nickel, rame, platino, molibdeno. A complicare ulteriormente le cose c’è l’esposizione delle banche europee nei confronti tanto di Russia quanto di Ucraina, 60 miliardi di dollari verso la prima, 23 miliardi di dollari verso la seconda. E infine ci sono le esportazioni, che tuttavia rappresentano forse l’elemento meno critico. Negli ultimi cinque anni, dopo la crisi della Crimea, la quota verso la Russia del totale delle esportazioni dei principali paesi europei è calata stabilizzandosi al di sotto del 2%. Simile destino hanno avuto gli investimenti diretti (quelli non finanziari) che oggi valgono 6 miliardi di dollari, meno della metà di dieci anni fa.

Crescita a rischio

Come ha ricordato la presidente della BCE, Christine Lagarde, il precipitare della crisi potrebbe avere un impatto sulle prospettive di crescita europee, già ridimensionate dal rialzo dei prezzi energetici e dalla scarsità di container disponibili sulle principali rotte da e per l’Asia, spingendo ancora più in alto i prezzi. Sarebbe un ulteriore shock che colpirebbe l’economia europea nella difficile transizione dalla politica del “whatever it takes” a quella di una normalità ritrovata. Un percorso assai complicato da gestire per la stessa BCE le cui mosse andranno calibrate con estrema cura sia nella tempistica che nell’intensità. Compito che da alcuni è stato paragonato a quello di far atterrare sano e salvo un gigantesco jumbo-jet nel corso di una tempesta. Se Vlad the Mad dovesse ordinare ai propri carri armati di attraversare il confine e puntare verso Kiev il rischio che l’atterraggio fallisca e si vada fuori pista crescerebbe notevolmente.