[L’analisi] Il referendum su Trump e la rivincita dell’uomo bianco. Tutte le insidie del voto americano

Storicamente, sono sempre state elezioni di basso profilo. Importanti, come tutte le votazioni, ma di impatto limitato e circoscritto. I “midterm” americani, che rinnovano tutta la Camera e un terzo del Senato a metà di un mandato presidenziale, possono tagliare i margini di manovra di un presidente in carica, ma non ribaltano il potere come le elezioni presidenziali. E le europee, che devono rinnovare il Parlamento di Strasburgo, non sono finora state molto di più di un gigantesco sondaggio di opinioni, destinato a incidere sulle immagini dei politici dentro il recinto nazionale, ma senza presa sugli equilibri di fondo, come ha scoperto Matteo Renzi dopo il successo di quattro anni fa.

Non più. Le elezioni parlamentari del 6 novembre negli Usa e, poco più di sei mesi dopo, a maggio, le europee segnano un passaggio epocale in questo momento della storia dell’Occidente. Una dopo l’altra, ci diranno se l’onda populista ha già raggiunto il picco e la democrazia liberale come l’abbiamo conosciuta fino a ieri, con l’equilibrio fra politici e istituzioni indipendenti, la dialettica maggioranza-minoranza, il confronto con la stampa è ancora la strada del futuro. Oppure se, invece, la sua ritirata continua e la logica del “chi vince i voti prende tutto” e “chi non sta con noi è un relitto della storia” riassumerà la politica dei prossimi anni. Il primo passaggio – le elezioni americane – influenzerà inevitabilmente il secondo, ma sarà, ancor di più delle europee, una sorta di “momento della verità”: Trump è diventato presidente, due anni fa, per un accidente della storia o esprime un mutamento profondo?

Un referendum su Trump

Chi pensava che il vulcanico palazzinaro paracadutato alla Casa Bianca sarebbe stato rapidamente normalizzato dal suo partito repubblicano è stato, già da tempo, smentito. Queste elezioni sono, inevitabilmente, un referendum sulla sua presidenza. Nel contorto sistema elettorale americano, questo voto – frammentato nei vari distretti e nei vari Stati – non è di lettura immediata: come nelle presidenziali è facile che, ancora una volta, il voto popolare complessivo premi i democratici, ma a contare sarà solo il numero dei seggi vinti e persi e le maggioranze che determineranno in Parlamento. Da questo punto di vista, però, il giudizio da dare sui risultati finali è facile. Se Trump, oltre alla presidenza, continuerà ad avere il controllo sia della Camera che del Senato, avrà vinto. Se perderà un pezzo (più facile che sia la Camera), rinunciando al monopolio del potere di cui ha goduto in questi due anni, avrà perso.

Se fossero tempi normali, la previsione sarebbe facile. Nelle elezioni di metà mandato, il presidente e il suo partito normalmente perdono consensi. Inoltre, al di là della retorica e dei tweet, Trump ha pochi risultati da mostrare. L’attacco alla riforma sanitaria di Obama (un totem della retorica repubblicana, come la Fornero e il reddito di cittadinanza in Italia) è fallito, le classi medie hanno già avuto modo di verificare che la rivoluzione delle tasse ha premiato grandi aziende e già ricchi, ma non è arrivata nelle loro tasche, il boom della Borsa ha esaurito lo slancio, la lunghissima ripresa favorisce l’occupazione, ma non ha raggiunto salari e stipendi: al netto delle retribuzioni di manager, dirigenti e supertecnici le buste paga reggono a malapena l’inflazione. Se fosse vero che “è l’economia, stupido”, i repubblicani, probabilmente, perderebbero seccamente. Ma non è l’economia il tema cruciale, forse anche perché, alle spalle, ci sono otto anni di ripresa.

La tribù dell’uomo bianco

L’offensiva di Trump sulle tariffe e sugli accordi commerciali, come contro le politiche del clima hanno irritato, assai più che compiaciuto, i grandi interessi economici. Un altro presidente se ne sarebbe ben guardato. Ma Trump guardava agli umori e agli istinti di quell’elettore ordinario, che lo ha portato alla Casa Bianca. Il suo successo, due anni fa, è figlio di una manciata di voti (non più di 100-150 mila) raccolto in tre Stati-chiave nell’elettorato colpito dal declino dell’industria e dalla delocalizzazione delle aziende. Tuttavia, sarebbe sbagliato pensare che l’elettorato di Trump sia fatto esclusivamente – o anche soprattutto – di ex operai delusi e disillusi. Le analisi del voto dl 2016 mostrano che, a votare repubblicano, non sono stati i poveri, i disoccupati, i perdenti, gli emarginati. Al contrario, il grosso del voto repubblicano è venuto da classi medie di buon reddito, contraddistinte, semmai, da un livello di istruzione non universitario. Piccoli imprenditori, commercianti, manager di medio livello: un elettorato che fa venire in mente quello che, in Italia, vota Lega.

A questi elettori, i messaggi che il nuovo presidente ripete ossessivamente offrono un’occasione di rivincita e di riscatto. Più culturale, anzi antropologico, che economico. Trump è lo strumento per recuperare una identità, che scavi un solco rispetto agli altri, a chi è diverso per estrazione, geografia, cultura, razza. Il suo successo, soprattutto se queste elezioni lo confermeranno, mostra che la politica non ruota più intorno ad una larga fascia di elettorato, più che di centro, genericamente democratico. Pronto a votare, cioè, sulla base di valori e principi consolidati e condivisi: onestà, rispetto, buon senso, attenzione alle regole, soprattutto quelle tradizionali della democrazia, in cui hanno imparato a riconoscersi. Questo elettorato, quello che quasi cinquanta anni fa affossò Nixon, probabilmente non esiste più. Trump ha capito prima degli altri (e, probabilmente, ha bruscamente accelerato il fenomeno) che la politica, se è fatta di identità, diventa tifo, come nello sport. Chi tifa non ha tempo per le ragioni degli altri. Il trionfo della faziosità è, per questo, il tramonto della democrazia liberale.

In questo senso le elezioni di midterm sono la prova del fuoco per un ripristino delle regole non scritte su cui si fonda il regime liberale e democratico. La scommessa di Trump è tutta sull’identità. Per dirla brutalmente: è una scelta tribale. E la sua tribù è quella dell’uomo bianco. A guardare i numeri non basterebbe per vincere. Ma i bianchi sono quelli che, più facilmente, vanno a votare.

Che succede se perde

Se, in prospettiva storica, la posta in gioco è fermare il populismo, politicamente, la prospettiva più concreta per i democratici è la riconquista della Camera dei rappresentanti. Anche se il Senato restasse repubblicano, l’intera dinamica della politica americana cambierebbe di colpo. Non tanto per la possibilità di un impeachment che, nelle attuali condizioni dell’opinione pubblica, sembra una prospettiva remota, quanto perché la Camera, se non ha il potere di nomina di giudici e funzionari, che spetta al Senato, ha il potere di controllo. Può quindi assediare, scelta per scelta, atto per atto, la presidenza. Ma, soprattutto, dimezza la capacità di manovra di Trump negli ultimi due anni di presidenza. Basta blitz come per la nomina dei giudici della Corte suprema o per il varo della riforma fiscale. Qualsiasi atto legislativo andrebbe negoziato e concordato con la maggioranza democratica della Camera. Trump rischierebbe di vedere affondare gran parte del tempo che gli serve per una nuova scalata alla Casa Bianca in una serie di isterici battibecchi con l’opposizione.

Che succede se vince

Se Trump e i repubblicani riuscissero a mantenere il controllo di tutto il Congresso, significherebbe che la politica americana non sarà più la stessa per lungo tempo. Non è solo un’ipoteca sulle presidenziali del 2020. Come alcuni avevano previsto, anziché farsi normalizzare dall’establishment repubblicano, Trump si è mangiato il partito. Le nuove leve che entreranno al Congresso sono modellate sull’immagine del presidente, sui suoi tic e sulle sue battaglie. Tasse, clima, tariffe, immigrazione, nemici esterni: Trump non si muove per calcolo, ma per istinto. Se il suo istinto sarà premiato non avrà motivo per fermarsi.