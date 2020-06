Dopo la proposta di un reddito minimo universale, il Papa chiede politica, economia e società nuove

Dall’esperienza tuttora in atto della pandemia, Francesco, dopo la proposta di un reddito minimo universale, trae una nuova lezione sia per la Chiesa, sollecitata a farsi voce dei poveri, sia per un ripensamento dell’economia, la politica e la società costruite dal basso per vincere l’indifferenza globale con la solidarietà globale. Nel Messaggio per la IV Giornata Mondiale dei Poveri che si svolgerà il 15 novembre prossimo il papa rilancia un appello affinché i poveri e gli esclusi non siano solo oggetti di opere buone ma siano attori per un mondo più giusto e inclusivo. La questione dei poveri – ripete Francesco - non può essere confinata alle Chiese, ma deve scuotere l’intera società animata dalla giustizia. Specialmente dopo le paure e la precarietà sperimentate da tanti Paesi nella pandemia. “Tendi la tua mano al povero” recita un versetto della bibbia scelto dal papa come riferimento per la Giornata Mondiale.

La lezione per i cristiani

Tendere la mano al povero e prendere la sua mano è un modo simbolico per dire attenzione e reciprocità di sentimenti e azione. Specialmente nel nostro tempo, per superare le barriere dell’indifferenza, occorre avere ben chiaro che “la povertà assume sempre volti diversi, che richiedono attenzione ad ogni condizione particolare”. La lezione per i cristiani che “la preghiera a Dio e la solidarietà con i poveri e i sofferenti sono inseparabili, in altri termini si applica alla società nel suo insieme quando si vuol tendere a una società giusta e solidale”. Pertanto, il tempo da dedicare alla preghiera “non può mai diventare un alibi per trascurare il prossimo in difficoltà”. È vero il contrario: “la benedizione del Signore scende su di noi e la preghiera raggiunge il suo scopo quando sono accompagnate dal servizio ai poveri”.

Più fatti e meno parole

Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, ma quanto mai necessario “per imprimere alla nostra vita personale e sociale la giusta direzione. Non si tratta di spendere tante parole, ma piuttosto di impegnare concretamente la vita”. Di questi tempi “le cattive notizie abbondano sulle pagine dei giornali, nei siti internet e sugli schermi televisivi, tanto da far pensare che il male regni sovrano”. Non è così. Certo – osserva Francesco - non mancano la cattiveria e la violenza, il sopruso e la corruzione, “ma la vita è intessuta di atti di rispetto e di generosità che non solo compensano il male, ma spingono ad andare oltre e ad essere pieni di speranza”.

L’esperienza della pandemia ci ha insegnato che “le gravi crisi economiche, finanziarie e politiche non cesseranno fino a quando permetteremo che rimanga in letargo la responsabilità che ognuno deve sentire verso il prossimo ed ogni persona”.

L’invito biblico

“Tendi la mano al povero” è un invito della bibbia che “fa risaltare, per contrasto, - scrive il papa - l’atteggiamento di quanti tengono le mani in tasca e non si lasciano commuovere dalla povertà, di cui spesso sono anch’essi complici. L’indifferenza e il cinismo sono il loro cibo quotidiano. Che differenza rispetto alle mani generose che abbiamo descritto! Ci sono, infatti, mani tese per sfiorare velocemente la tastiera di un computer e spostare somme di denaro da una parte all’altra del mondo, decretando la ricchezza di ristrette oligarchie e la miseria di moltitudini o il fallimento di intere nazioni. Ci sono mani tese ad accumulare denaro con la vendita di armi che altre mani, anche di bambini, useranno per seminare morte e povertà. Ci sono mani tese che nell’ombra scambiano dosi di morte per arricchirsi e vivere nel lusso e nella sregolatezza effimera. Ci sono mani tese che sottobanco scambiano favori illegali per un guadagno facile e corrotto. E ci sono anche mani tese che nel perbenismo ipocrita stabiliscono leggi che loro stessi non osservano”.

Attenzione agli esclusi

In questo panorama, “gli esclusi continuano ad aspettare. Per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza. Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri, non piangiamo più davanti al dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che non ci compete”. Non potremo essere contenti fino a quando queste mani – ricorda Francesco - che seminano morte non saranno trasformate in strumenti di giustizia e di pace per il mondo intero.