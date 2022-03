Rapporti tra Turchia e Uzbekistan evolveranno a partenariato globale

Roma, 30 mar. (askanews) - Si è tenuta a Tashkent la seconda riunione del Consiglio di cooperazione strategica di alto livello uzbeko-turco, in concomitanza con la visita in Uzbekistan del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in programma dal 29 al 30 marzo.Dando il benvenuto al leader di Ankara, il presidente dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ha espresso soddisfazione per il livello di cooperazione raggiunto, il rafforzamento dell'interazione tra i parlamenti, gli organi di governo, le imprese e gli ambienti pubblici dei due Paesi.Il capo di stato uzbeko ha osservato che l'Uzbekistan è interessato a costruire e rafforzare ulteriormente le relazioni uzbeko-turche. Il presidente turco Erdogan ha sottolineato da parte sua che il partenariato strategico tra i due Paesi, "basato su legami familiari", si sta sviluppando in tutti i settori, in un clima di fiducia e rispetto reciproci.I leader hanno notato con soddisfazione che quest'anno ricorre il 30esimo anniversario dell'instaurazione dei rapporti diplomatici e il quinto anniversario della fondazione delle relazioni di partenariato strategico tra i due stati.Scambi di visite ufficiali e contatti regolari tra i leader dei due Paesi hanno contribuito al rafforzamento di un dialogo politico costruttivo e hanno aperto ampie opportunità per un proficuo partenariato pratico. I legami commerciali e di investimento si stanno sviluppando in modo dinamico. Negli ultimi anni, il commercio è più che raddoppiato, superando i 3,6 miliardi di dollari statunitensi. Il numero di joint venture si è quintuplicato, superando quota 2mila. Gli indicatori di cooperazione agli investimenti sono cresciuti di 70 volte.Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale, le parti hanno discusso in dettaglio i settori prioritari per un'ulteriore espansione della cooperazione, in particolare in ambiti quali il commercio e l'economia, gli investimenti, i trasporti, l'industria tessile, l'energia, l'agricoltura, l'assistenza sanitaria, gli scambi culturali e umanitari.Sono stati raggiunti accordi sul rafforzamento della cooperazione nell'attuazione delle riforme in Uzbekistan, sull'interazione sistemica nell'introduzione di meccanismi di partenariato pubblico-privato, sull'approfondimento della cooperazione nel campo della scienza, dell'istruzione, dell'arte, del cinema, del turismo e dell'informazione. È stato evidenziato che dopo l'incontro saranno firmati documenti importanti che porteranno la cooperazione tra Uzbekistan e Turchia a un nuovo livello. Tra questi ci sono accordi sul commercio preferenziale, sviluppo della cooperazione nel campo dell'edilizia, della sanità, della giustizia, degli scambi doganali. Si prevede di adottare una "tabella di marcia" comune per l'attuazione pratica delle decisioni della riunione del Consiglio di cooperazione strategica ad alto livello uzbeko-turco.Data la portata della cooperazione raggiunta, le parti hanno deciso di elevare le relazioni bilaterali a un nuovo livello: un partenariato strategico globale. Al termine dei colloqui, Erdogan ha invitato Mirziyoyev a visitare la Turchia per partecipare alla prossima riunione del Consiglio di cooperazione strategica.