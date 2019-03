Rahul Gandhi promette reddito a poveri

(ANSA) - NEW DELHI, 26 MAR - Fa discutere la promessa elettorale di una sorta di reddito di cittadinanza, 72mila rupie l'anno (900 euro) per 50 milioni di famiglie, il 20 per cento delle famiglie indiane più povere, lanciata ieri da Rahul Gandhi, leader del partito del Congresso. Se attuato, il programma, chiamato Nyay, sarebbe il più esteso schema di reddito universale mai attuato al mondo, coinvolgendo 250 milioni di persone. Nel presentarlo ieri, Rahul Gandhi ha sostenuto che l'aiuto di 6 mila rupie al mese costituirebbe l'assalto finale alla povertà e alla disuguaglianza, e restituirebbe finalmente giustizia ai poveri. Il nome Nyay significa giustizia in hindi, ma è anche l'acronimo di Nyuntam Aay Yojana, "progetto per il reddito di base".