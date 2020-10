"Blindato in un albergo del governo, faccio io le pulizie". Come funziona la quarantena in Cina

Quasi un miliardo e mezzo di abitanti, una città epicentro della pandemia (Wuhan) che ne conta 11 milioni. Ma Pechino sostiene che il Covid-19 in Cina abbia contagiato solo 85.578 persone mentre i morti risultati positivi sono 4.634. La scoperta di un recente focolaio di 12 persone positive al virus ha portato al tracciamento dei contagiati mediante tampone che riguarderà 9 milioni di persone. In un Paese dove non esiste libera informazione, e meno che mai controinformazione, il resto del mondo deve prendere per buon quel che dichiara ufficialmente il governo di Xi Jinping. Ma resta la domanda: come fanno ad avere numeri così bassi e a dichiarare oggi zero contagi a Wuhan? Come funziona la quarantena da loro? A rompere, almeno in parte, la cortina dell'ufficialità cinese arriva la testimonianza di Carlo G., imprenditore italiano che da anni vive a Hong Kong e spesso va in Cina per affari. Intervistato da La Verità (qui il testo integrale) spiega come funziona la quarantena secondo Pechino.

Blindato dentro un albergo controllato dal governo

L'imprenditore Carlo G. va nel dettaglio di ogni passaggio imposto dal governo cinese per chi arriva in Cina e risulta positivo. E dunque: il viaggio va intanto preparato con una lettera mandata all'amministrazione cinese, che viene registrata presso il distretto in cui ha sede l'azienda in cui si lavorerà. Da lì, nel caso di Carlo G., il plico viene gestito dall'ufficio visti di Shanghai e ritorna ad Hong Kong con l'assenso allo spostamento. Da lì scattano una serie di procedure: "Test salivare due settimane prima della partenza che va ripetuto fino a 72 ore prima del volo". Se uno risulta negativo, parte. Ma non finisce qui. Arrivati in aeroporto si viene accolti da personale attrezzato con tutte bianche, guanti, occhiali protettivi, cappuccio, e sottoposti a nuovo tampone. Ritirati i bagagli, si viene registrati in liste di passeggeri che si muoveranno con mezzi di trasporto dall'aeroporto alla loro destinazione finale. Prima di scendere, ecco il nuovo controllo in un centro di isolamento, per verificare che chi è salito sui mezzi siano gli stessi che ne scendono. Dopodiché si viene blindati in un albergo gestito dal governo: "Gli hotel sono tutti transennati con barriere alte due metri, c'è un solo inresso e una sola uscita".

Noi ti serviamo ma pulisci tu

Cosa accade durante la quarantena secondo Pechino. Lo spiega ancora Carlo G.: "In camera viene fatto trovare un pacchetto con...spazzolini, acqua da bere, disinfettanti per le pulizie". I frigo bar sono stati tolti. In alcuni centri di isolamento non puoi "nemmeno aprire la porta da dentro". Attraverso telecamere "guardano se violi l'isolamento". Fuori dalla stanza c'è un tavolino in cui il personale porta colazione, pranzo e cena. Per le pulizie? Ci deve pensare il viaggiatore in quarantena (Pechino è a caccia di contagiatori che provengano dall'estero, la teoria è che i nuovi casi sono stati importati da lavoratori in ingresso da altri Paesi e turisti). Dice ancora l'imprenditore: "L'isolamento è completo e rigoroso, non si possono avere contatti con nessuno, se non con il tuo medico che, tutto bardato, viene a provare la febbre ogni giorno". Il cibo? Preparato da una cucina interna all'albergo gestito dal governo, e consegnato preconfezionato. Se dopo la quarantena sei confermato negativo, ti puoi muovere, ma viene costantemente registrato ovunque tu vada.