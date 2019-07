Putin a Roma. Da Anas a Barilla, negoziati su più tavoli per RDIF

Roma, 4 lug. (askanews) - Sono in corso negoziati per l'allargamento della partnership con ANAS, nonchè per nuove collaborazioni con Generali, Pirelli, Barilla. Così ad Askanews, Kirill Dmitriev, CEO del Fondo russo di Investimento diretto che spiega cosa c'è sul tavolo in occasione della visita di Vladimir Putin a Roma. Dmitriev è un esponente di prima linea del mondo del business statale russo e prenderà parte all'odierno Foro di Dialogo italo-russo presso la Farnesina. "Stiamo introducendo una nuova partnership con Cassa Depositi e Prestiti e con le controllate Simest e Fondo Italiano d'Investimento (FII)" afferma Dmitriev. "Ci sono piani per investire 300 milioni di euro in 3 anni in aziende italiane che vogliono sviluppare business in Russia" aggiunge Dmitriev.Secondo Dmitriev "l'economia russa offre interessanti opportunità di investimento grazie all'attuazione in corso di progetti nazionali: programmi su vasta scala per stimolare e diversificare l'economia e stimolare lo sviluppo tecnologico". La realizzazione di progetti nazionali russi "implica una spesa pubblica di 200 miliardi di euro per diversi anni e "le aziende italiane possono partecipare nei settori infrastrutture, agricoltura, energia e altro". Il top manager sostiene che ha diversi benefici l'economia russa: "è cresciuta del 2,3% nel 2018; eccedenza di bilancio per la prima volta dal 2011; debito pubblico ai livelli più bassi dal 2013 (12,6% del PIL nel 2018). La Russia è poi in una posizione migliore per superare le guerre valutarie in corso (USA-Cina) rispetto a molte economie emergenti (basso debito, bilancio bilanciato a 45-50 dollari al barile, alto livello di oro e riserve valutarie)". (segue)