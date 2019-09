Putin,pericolo piani Usa 'armi spaziali'

(ANSA) - MOSCA, 5 SET - I piani statunitensi di dispiegare armi nello spazio potrebbero "cambiare a livello globale il sistema di sicurezza nel mondo". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. Le proposte di Mosca sullo stop alla corsa agli armamenti non hanno avuto risposta. "Non dimentichiamo che gli Stati Uniti non hanno nemmeno aderito al Trattato sul divieto dei test nucleari. Non l'hanno ratificato e dunque significa che non hanno aderito. E ora stanno parlando della possibilità di dispiegare armi nello spazio: queste sono sfide molto serie per l'umanità", ha detto Putin a Vladivostok. "I nostri partner statunitensi al momento non hanno risposto a tutte le nostre proposte su ulteriori contatti nell'ambito del disarmo e della deterrenza alla corsa agli armamenti", ha concluso. Lo riporta Interfax.