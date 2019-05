Putin firma legge per isolamento del web

(ANSA) - MOSCA, 2 MAG - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato ieri una nuova controversa legge per consentire di far funzionare il web russo in condizioni di isolamento dal resto del mondo in caso di necessità. Le autorità russe descrivono il provvedimento come uno strumento di difesa in caso di attacchi cibernetici, prima di tutto da parte americana. Diversi analisti ritengono però la legge un espediente per aumentare il controllo del Cremlino sul web permettendogli un maggiore controllo sul flusso di informazioni online. La legge prevede di dirigere il traffico e i dati del web russo verso nodi controllati dalle autorità statali e di realizzare un Dns nazionale per permettere alla rete di continuare a funzionare anche nel caso in cui dovesse essere tagliata fuori dalle infrastrutture straniere. La legge era stata approvata in terza e ultima lettura dalla Duma il 16 aprile. Il 22 aprile aveva dato luce verde anche il Senato. (ANSA)