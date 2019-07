Putin il 4 a Roma, da mezzogiono di fuoco alla cena a Villa Madama

Roma, 3 lug. (askanews) - Una Roma dalle temperature incandescenti è in attesa del leader russo Vladimir Putin, il cui nome è sinonimo di notizia, dalla lunghissima carriera politica e dalla dialettica muscolare, ma soprattutto dai ritardi epici. La sua venuta (con limousine nuova di zecca, con interni italiani, ma sotto il marchio russo Aurus) metterà a dura prova l'ingresso di Palazzo Chigi e il traffico capitolino, anche perchè il programma vuole numerose tappe e passaggi.Putin arriva domani nella capitale italiana non prima di mezzogiorno e vi rimarrà sino alla sera con una fitta agenda di incontri, che iniziano in Vaticano dal Papa, proseguono con una colazione al Colle, poi Palazzo Chigi e ancora il Foro di Dialogo italo russo delle società civili che vede una doppia schiera di esponenti del mondo degli affari e della cultura, riuniti presso la Farnesina. Cena prevista a Villa Madama con il presidente del Consiglio e i due vice presidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini.Putin si presenterà con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Foro, copresieduto da Luisa Todini e Vladimir Dmitriev. Nella lista dei partecipanti (37 per parte) sul fronte russo compare il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, il ministro dell'Industria e Commercio Denis Manturov, il ministro della cultura Vladimir Medinsky, ma anche l'archimandrita Filarete, il presidente della banca Veb Igor Shuvalov, ex primo vice premier, e Aleksandr Novak, ministro dell'energia.Per gli italiani, tra gli altri, esponenti dei più importanti gruppi attivi in Russia. A partire da Enel rappresentata al massimo livello dall'amministratore delegato Francesco Starace: la compagnia italiana è come noto un investitore chiave nel settore energetico russo, è il primo investitore italiano nella Federazione Russa da oltre 10 anni e lo stesso Starace è stato uno dei pochi top manager a incontrare Putin al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo lo scorso 6 giugno. Gli altri 36 nomi spaziano da Eni a Snam, da Ansaldo Energia a Pirelli. Fra i nomi presenti alla conferenza moderata da Giampiero Massolo, presidente dell'Ispi, compaiono anche Emma Marcegaglia, Luigi Scordamaglia, Giovanna Melandri. A prendere anche la parola ci sarà Vincenzo Trani, presidente della Camera di Commercio italo russa, nonchè banchiere e imprenditore di successo a Mosca (car sharing).