L'annus horribilis del principe Andrea: uno scandalo tira l'altro

Sesso con minorenni, pedofilia, razzismo e affari sporchi. L’ultimo scandalo che ha investito in pieno la famiglia reale degli Windsor, la monarchia più seguita, amata (e in egual misura disprezzata) al mondo, è anche il più violento e pericoloso per Elisabetta II, il sovrano più potente, popolare e longevo di tutta la millenaria corona britannica. Dopo Diana, Sarah Ferguson e Margareth, la pecora nera della famiglia anglo-tedesca Coburgo-Gotha (che cambiò il nome nella Prima Guerra Mondiale) è il Principe Andrea, fratello di Carlo, che da ex rampollo (ha 59 anni) debosciato e semi-dimenticato, con un ruolo secondario nell’assetto della corona, è improvvisamente pure diventato l’orco d’Inghilterra. Andrea non è mai stato uno stinco di santo ed è un habituè dei tabloid inglesi. Ma stavolta è diverso. Tutto parte dallo scandalo di Epstein: il miliardario americano accusato di pedofilia. Assiduo frequentatore dei festini di Epstein era proprio il Principe Andrea.

La stampa come un avvoltoio

Alla stampa, orfana della Brexit e con un’opinione pubblica disinteressata alla campagna elettorale, non è parso vero di gettarsi come un avvoltoio sopra lo sprovveduto Andrea, vittima perfetta della macchina del “politically correct”. La pedofilia è un reato odiosissimo, il peggiore che esista, e già il solo sospetto getta un’ombra intollerabile. Così dopo mesi sulla graticola, Andrea, mal consigliatissimo, ha pensato bene di concedere un’intervista alla BBC. E si è consegnato, non si quanto consapevolmente, nella tana del lupo. Il Principe è uno scavezzacollo, viziato e vizioso; ha un fiuto eccezionale per finire sempre nei guai. E dunque ha anche identikit perfetto per finire nel tritacarne mediatico buonista del movimento #MeToo, terreno molto scivoloso dopo l’assoluzione di Kevin Spacey, il primo grande accusato nell’ondata anti-violenza femminile. Ma tant’è. Andrea non è uno accorto ed è caduto nel trappolone della BBC: un’intervista cattiva per gli standard della tv inglese, condotta da una donna, per aumentare lo sdegno. Il Principe pasticcia, non è empatico, non dà impressione di uno che si sia pentito. E viene fatto a pezzi. Ma sono lontani anni luce i tempi di Frost-Nixon: qui siamo alla pruderie, al gossip seppur ammantato dal sospetto di un reato ignobile. Andrew è un pasticcione, un buono a nulla. Pare che in passato abbia pure chiesto in modo goffo prestazioni particolari a Courtney Love, la rockstar vedova di Kurt Cobain.

Uno Scandalo tira l’altro

Dopo il suicidio in RegnoVisione, Andrew è ormai una sorta di punchball, il bersaglio perfetto: ogni giorni viene fuori uno scandalo. Ma sono tutti tirati per i capelli: ecco che gli piove addosso anche la bolla di razzismo perché, con anni di ritardo, un suo interlocutore lo accusa di aver pronunciato la “N-Word” (espressione inglese che letteralmente si traduce “La parolaccia con la N” e la N sta per “Negro”), in un incontro pubblico. Peccato però che la parola in questione fosse all’interno di un modo di dire inglese “Nigger in the Woodpile”, equivalente al nostro “Scheletro nell’armadio” e dunque non si capisce dove sia il razzismo. Per rincarare la dose, oltre alla famigerata N-Word, gli sono stati pure attribuiti commenti poco benevoli sugli arabi; una barzelletta a sfondo sessuale che tira in ballo anche i cammelli. Agli occhi di un italiano, dopo 20 di anni barzellette di Silvio Berlusconi, queste accuse fanno sorridere. Sembra un po’ tutto esagerato o forzato. Andrew non brilla per acume o per portamento regale; è un gaffeur seriale; e per dirla con un’espressione dell’Economist ben nota in Italia, è “unfit” come sovrano. Gli manca il “quid” per citare ancore Re Silvio; ma buttargli in viso la maschera dell’orco pare francamente fuori luogo. Ma ormai la fatwa è stata pronunciata: si ritirerà dalla vita pubblica, o meglio è stato obbligato dalla Regina. Andrea è l’ennesimo agnello sacrificale immortalato per salvare la corona, la sua reputazione; l’integrità dell’istituzione. Gli verrà tolto il pingue assegno annuale che Buckingham Palace gli versa: 237mila sterline con cui mantiene una corte di 7 assistenti.

Annus Horribilis?

C’è già chi ha consegnato agli annali di Buckingham Palace il 2019 come un altro Annus Horribilis per la Regina, come quel funesto 1992 che Elisabetta medesima definì pessimo ricorrendo al latinismo. Oggi la storia, seppur per cause diverse, rischia di ripetersi. I tabloid ricordano come quest’anno la sovrana abbia dovuto sopportare la frattura dei due fratelli William e Harry, i due principi figli di Carlo, sempre più divisi, o meglio strattonati dalle mogli. L’ex scapestrato Harry, ora family man maturato dalla paternità, fa il fratello ribelle, ma in realtà pare sia succube di Meghan Markle. Le numerose ribellioni all’etichetta, come la decisione di vivere a Windsor e non a Londra con conseguente ristrutturazione milionaria di Frogmore Cottage, a carico dei sudditi, e l’ultimo sgarbo di non passare il Natale nella storica tenuta di Sandringham, il ritrovo invernale di tutta la famiglia reale. E ora lo scandalo del figlio Andrea. C’è chi dice che addirittura la Regina stia perdendo il polso sulla famiglia, che non riesca più a tenerli a bada; e che sia addirittura ormai a fine corse anche come sovrana. Ma per una donna dalla salute di ferro, che regna da 67 anni, che ha tenuto testa a personaggi come Winston Churchill e Margareth Tatcher, che ha traghettato il paese fuori dalla Seconda Guerra Mondiale, che ha vinto il Comunismo e la Guerre Fredda, che è sopravvissuta alla tragica vicenda di Lady Diana, questi sono poco più che grattacapi. Il vero problema semmai, è il dopo Elisabetta.

I figli so piezz’e core

Elisabetta è un faro, un sovrano con la S maiuscola, la regina più autorevole e rispettata dai tempi della Regina Vittoria (altra sovrana longevissima). A differenza della bisnonna, vissuta nell’800, Elisabetta che vive nell’epoca dei mass media è già oggetto di apoteosi in vita con la consacrazione di The Crown: le serie tv sono i nuovi vangeli dell’umanità. Ma prima o poi, nonostante una genetica fortunata (come la mamma, la nonna e la bisnonna), arriverà anche il momento del suo addio. E qui sono dolori: perché nessuno dei discendenti pare all’altezza della capostipite; gli eredi, e sono tanti, sono inadeguati a prendere in mano il testimone; di sopportare il “burden”, il fardello della corona. E dire che l’albero genealogico ha decine di rami: ci sono già addirittura 3 re in attesa di salire al trono, più una folla di figli e nipoti maschi nella linea di successione. Eppure l’atmosfera che si respira in questi giorni in casa Windsor ricorda la frase di Luigi XV: “Apres moi le diluge”, dopo di me il diluvio. Dopo Elisabetta, chi può tenere alta la Corona? Carlo pare già sfinito prima ancora di iniziare. E ne ha ben donde: ha appena compiuto 71 anni ed è già passato alla Storia per essere l’aspirante al trono che da più anni aspetta in tutta la storia della monarchia. Figura umbratile, timida e introversa, Carlo è un Re logorato dall’attesa, un prossimo sovrano già passato. E quando salirà al trono, perché prima o poi succederà, il suo regno sarà breve giocoforza e il confronto con quello eterno della madre schiacciante. Sta già studiando da Re pure William, il figlio di Carlo, il beniamino dell’opinione pubblica, giovane (tanto che già si vocifera di una possibile futura abdicazione di Carlo per passare lo scettro subito al figlio, e garantirgli un lungo regno) ma appare debole, con quel viso da eterno bambinone; ma ha al suo fianco Kate che è la vera mastina di corte, ambiziosa e spietata, che mira a diventare la vera regina.Troppo presto per giudicare Baby George, mentre lo zio Harry è l’equivalente di Andrew: piace ai media, ma non ha alcun peso nella dinastia e mai lo avrà. A meno che un’improvvisa epidemia faccia scomparire 5 eredi. I quattro figli di Elisabetta sono stati delle delusioni: su tutti grava anche l’onta del divorzio, tranne che per l’oscuro e defilato Eodardo, ultimo dei 4 fratelli ma da sempre ai margini. Ma la debolezza dei suoi successori è anche colpa della Regina: l’opinione pubblica le rimprovera di essere stata una madre assente (quando Carlo era bambino, lei e il marito Filippo si assentarono sei mesi per un giro diplomatico del Commonwealth). E forse l’unica pecca di questa indomabile e tenace sovrana che regge le sorti del paese è di non essersi preparata una successione. Il difetto di tutti i grandi della Storia.