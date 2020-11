Biden nel suo primo discorso da presidente eletto: 'L'America ci ha scelto: niente più divisioni, uniti contro la pandemia e il razzismo'

WASHINGTON - “Domani sarà un giorno migliore”. In una mite serata d’autunno, già circondato dagli agenti del Secret Service, Joe Biden si è concesso nella sua Wilmington (Delaware) il primo discorso da presidente eletto. Mentre in ogni metropoli d’America decine di migliaia di persone erano in piazza a festeggiare con fuochi d’artificio, trombe, trombette, stelle filanti e band improvvisate - come mai si era visto per un’elezione presidenziale - uno sveglissimo ‘Sleepy’ Joe, accompagnato dalle note di Bruce Springsteen, entrava sul palco di corsa a celebrare la vittoria che aspettava da giorni.

“Il popolo ha parlato e ci ha consegnato una vittoria chiara e convincente. Ho corso da democratico ma sarò il presidente di tutti, un presidente che non cerca di dividere ma di unire. Non ci sono Stati rossi e Stati blu ma solo gli Stati Uniti d’America”. Ha voluto ringraziare la “coalizione ampia e diversificata” che ha appoggiato la sua candidatura, ha reso omaggio agli afroamericani, che hanno avuto un ruolo centrale nella sua vittoria (“mi sostengono sempre, come io li sosterrò sempre”), ha promesso di guarire le ferite dell’America dal “razzismo sistemico” della pandemia: “Lasciamo che questa cupa era di demonizzazione finisca, qui ed ora, è arrivato il tempo di riconciliarsi”.

Sarà il presidente più anziano (78 anni) della storia degli Stati Uniti, ma ieri sera sembrava ringiovanito di anni quando ha annunciato “ho fatto una campagna per restaurare l’anima dell’America”. Davanti al palco quasi quattrocento automobili, nel più grande comizio drive-in, a ribadire il messaggio di un candidato che ha messo la lotta contro il coronavirus al centro della sua piattaforma. Fuori dal parcheggio, tutti con mascherina e un faticoso distanziamento, si erano radunate migliaia di persone.

Donald Trump viene citato solo una volta, quando ricorda che anche lui ha perso due volte (ma erano primarie) la corsa alla Casa Bianca, invitandolo a mettere da parte la “dura retorica”, ad “abbassare la temperatura”, a smettere di considerare gli oppositori come nemici”. A lavorare tutti insieme: “democratici, repubblicani, indipendenti, progressisti, moderati, conservatori, giovani e vecchi, cittadini metropolitani e delle aree rurali o suburbane, gay, eterosessuali e transgender, bianchi, afro-americani, latinos, asiatici, nativi americani”.

Appello che il presidente uscente, rinchiuso in una Casa Bianca assediata da ore da migliaia di americani in festa, si è ben guardato dal raccogliere. “Non è finita”, ha scritto The Donald, per motivare i suoi fans che ancora non si rendono conto che numeri e dati non si possono contestare. In un messaggio serale, appuntato (come molti suoi altri) come “fuorviante” da Twitter, ha continuato a rivendicare una vittoria “che mi è stata rubata”: “Ho vinto questa elezione con un grande margine”.

Prima di Biden a salire sul palco era stata Kamala Harris. Vestita di bianco, omaggio ai cento anni dalla battaglia per il voto vinta dalle suffragette, ha reso omaggio alle “generazioni di donne” di ogni estrazione che “mi hanno spianato la strada”. “La democrazia non è una cosa garantita per sempre”, ha detto citando il leader della lotta per i diritti civili John Lewis, scomparso nei giorni della campagna elettorale e del movimento Black Lives Matters. “Col vostro voto avete mandato un messaggio chiaro, avete scelto la speranza, l’unità, la decenza, la scienza e la verità”, ha detto prima di chiudere tra gli applausi: “Sarò la prima vicepresidente, ma non sarò l’ultima”.