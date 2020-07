Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è positivo al Covid. Lui: "Mi sento bene"

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è risultato positivo al coronavirus, dopo aver sviluppato alcuni dei sintomi tipici della malattia: lo ha reso noto lui stesso. Il 65enne Bolsonaro ha affermato di sentirsi "perfettamente", malgrado la tosse e qualche linea di febbre; il Ministero delle Comunicazioni brasiliani ha diffuso un comunicato in cui si definiscono "buone" le condizioni di salute del presidente.

Lui: “Sto bene”

Lo stesso Bolsonero al telefono con un reporter di Cnn Brasil ha dichiarato: "Mi sento molto meglio, anche la febbre è scesa. Inoltre ai sostenitori, accalcati sotto la residenza di Brasilia, ha detto di “sentirsi bene”. “Torno ora dall’ospedale, ho fatto un controllo polmonare. Il polmone è pulito”, ha aggiunto, confermando di star prendendo idrossiclorochina.

Sottoposto a tampone tre volte

Il presidente di estrema destra ha più volte minimizzato la portata della pandemia nonostante i dati gravissimi nel Paese (oltre 1,6 milioni di contagi con 65mila decessi), si era sottoposto al tampone già altre tre volte nei mesi scorsi.

Era già accaduto per due volte a marzo, subito dopo il suo incontro in Florida con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: oltre 20 membri del suo staff avevano contratto il virus, ma finora lui era sempre risultato negativo

Sintomi lievi

Il presidente lunedì scorso aveva riferito alla CNN di avere sintomi di Covid-19. Bolsonaro, che ha compiuto 65 anni a marzo, in quell’occasione aveva dichiarato di avere 38° C di febbre e un tasso di ossigenazione del 96% nel sangue, inoltre aveva rivelato che, non appena si è sentito male, ha iniziato ad assumere compresse di idrossiclorochina, seguendo l'esempio del suo omologo americano, Donald Trump, anche lui favorevole alla cura con il farmaco, spesso indicato per i casi di malaria. (. A causa dei sintomi, il programma del presidente per il resto della settimana è stato annullato.

"Il covid? Poco più di un'influenza"

Negli ultimi mesi il leader brasiliano ha più volte minimizzato i rischi del virus, definendolo "poco più di un'influenza", e affermando che non ne sarebbe stato seriamente colpito. Ha anche esortato i governatori regionali ad allentare le misure di quarantena, che, a suo dire, hanno danneggiato l'economia, e ha invitato ad allentare le norme sull'uso delle mascherine facciali. Pochi giorni fa aveva anche pubblicato sui social media delle foto in cui non indossava la mascherina durante un pranzo con l'ambasciatore degli Stati Uniti e diversi ministri che festeggiavano la festa del 4 luglio.

Odio social

Intanto nel corso della giornata è subito diventato virale sul web l’hashtag “forca Covid” (forza Covid). Ma questo non deve stupire. Da mesi Bolsonaro è accusato dai suoi antagonisti di aver minimizzato l’impatto della pandemia, nonostante il Brasile sia uno dei Paesi che sta pagando il prezzo più alto con oltre 1,6 milioni di casi confermati. Proprio ieri aveva firmato un decreto che pone il veto all’uso obbligatorio delle mascherine nelle carceri, attirandosi addosso le critiche dei rappresentanti sindacali delle guardie penitenziarie.