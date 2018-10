Premio Umberto Agnelli 2018 a Moscatello di Askanews

Napoli, 18 ott. (askanews) - "Per il suo appassionato contributo a far conoscere la realtà del Giappone": questa la motivazione del premio Umberto Agnelli al giornalista di Askanews Antonio Moscatello consegnato a Napoli a conclusione della XXX assemblea generale Italy-Japan Business Group e voluta dalla Fondazione presieduta dall'ambasciatore Umberto Vattani."Moscatello ha dimostrato sempre un grande amore per il Giappone e un grande interesse per questa terra", ha dichiarato Vattani nel consegnare il riconoscimento giunto alla 15esima edizione e che, nel corso degli anni, è stato assegnato a giornalisti sia italiani che giapponesi.Nato in Puglia, Moscatello, dopo la laurea all'Orientale di Napoli ha soggiornato per lunghi periodi in Giappone, lavorando prima come traduttore e poi da corrispondente ed è un conoscitore del Paese del Sol levante in tutte le sue sfaccettature. Dal 2001 è giornalista presso l'agenzia di stampa che oggi si chiama Askanews occupandosi prevalentemente di Asia orientale. Recentemente ha pubblicato il volume "Megumi storie di rapimenti e spie della Core del Nord", che racconta le vicende dei sequestri di cittadini giapponesi avvenuti negli anni '70 e '80 per mano di spie coreane, soffermandosi sull'evoluzione della potenza giapponese nel corso del XX secolo, e i rapporti con le due Coree, con la Cina e con gli altri Paesi asiatici.