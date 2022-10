Premio Nobel Pace: Zelensky e Greta Thunberg tra i favoriti

Roma, 5 ott. (askanews) - Il vincitore del Premio Nobel per la Pace, uno dei sei premi istituiti dal chimico svedese (e inventore della dinamite) Alfred Nobel nel 1895, sarà annunciato venerdì alle 11 ora locale a Oslo, in Norvegia. Il premio viene assegnato alle persone "che hanno conferito il massimo beneficio all'umanità".Il vincitore viene selezionato dal Comitato norvegese per il Nobel, composto da cinque persone, nominato dal parlamento norvegese.Di seguito, un elenco di alcuni dei favoriti per la vittoria, in base alle nomination rese pubbliche dai deputati norvegesi, alle previsioni dei bookmaker e alle scelte del Peace Research Institute di Oslo.Volodymyr Zelensky Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che era nella lista TIME 100 del 2022, è il favorito dei bookmaker per vincere il premio per la pace. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin il 24 febbraio, Zelensky è rimasto fermo a Kiev. Ha registrato un semplice messaggio, dicendo: "Siamo qui... Siamo a Kiev. Stiamo proteggendo l'Ucraina".L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) è stato in prima linea nella risposta alle crisi in Ucraina e Afghanistan, fornendo assistenza in denaro e aiuti ai bisognosi.La guerra in Ucraina ha portato oltre 7,2 milioni di rifugiati dall'Ucraina in tutta Europa dal 24 febbraio e più di 6,9 milioni di ucraini sono stati sfollati internamente, secondo le Nazioni Unite. Si tratta della più grande crisi di rifugiati in Europa dalla seconda guerra mondiale.Sviatlana Tsikhanuskaja La politica dell'opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya vive in esilio da quando ha sfidato Alexander Lukashenko alle elezioni presidenziali del 2020 nel Paese.Dopo che Lukashenko ha rivendicato la vittoria due anni fa le manifestazioni contro il regime di Lukashenko sono continuate e la Tsikhanouskaya ha continuato a svolgere un ruolo chiave nello sfidare il presidente e le autorità nella richiesta di elezioni eque e la fine della violenza.Tsikhanouskaya era nell'elenco TIME100 Next del 2021, che onora i leader emergenti che plasmano il futuro.L'Organizzazione Mondiale della Sanità Per quasi tre anni, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata in prima linea nella risposta globale alla pandemia di COVID-19. In quel periodo, ha raccolto elogi per aver fornito denaro, vaccini e attrezzature per aiutare a contenere la malattia in tutto il mondo. Il programma COVAX, sostenuto dall'OMS, che si concentra sui paesi più poveri, ha finora distribuito oltre 1,7 miliardi di vaccini in 146 paesi.Alexey Navalny Il leader dell'opposizione e attivista anticorruzione russo incarcerato Alexey Navalny è stato una figura chiave nella lotta per la riforme democratiche in Russia. Nel 2011, Navalny ha creato la Fondazione anticorruzione per indagare su funzionari russi di alto rango per corruzione. Per anni ha lavorato per ritenere responsabile il regime di Putin, insieme ai suoi oligarchi alleati.Il lavoro di Navalny ha avuto un costo elevato per la sua sicurezza e libertà personale. È sopravvissuto a un tentativo di omicidio nel 2020, quando è stato avvelenato da un agente nervino. Nonostante il pericolo per la sua vita, è tornato in Russia dopo aver vissuto brevemente in Germania durante la sua guarigione.Greta Thunberg L'attivista svedese per il clima Greta Thunburg, persona dell'anno 2019 del TIME, ha mantenuto la pressione sulle potenze globali affinché facciano di più per combattere la crisi climatica. Thunberg ha parlato a lungo di una "mancanza di azione" sul cambiamento climatico.Nel 2021, ha liquidato il vertice COP26 sul clima come un "fallimento", dicendo che non ha fatto abbastanza per ridurre drasticamente le emissioni di CO2. Più recentemente, ha preso di mira i politici svedesi, dicendo che hanno ignorato la crisi climatica in vista delle elezioni nazionali di settembre.Simone Kofè Il ministro degli Esteri di Tuvalu, Simon Kofe, ne ha fatto una parte fondamentale della sua missione per affrontare la crisi climatica. L'innalzamento dei mari è una minaccia significativa per l'affondamento di isole del Pacifico come Tuvalu, che è il quarto paese più piccolo del mondo e composto da nove piccole isole.Kofe ha pronunciato il suo discorso alla COP26 mentre era immerso fino alle ginocchia nell'oceano per mostrare quanto il riscaldamento globale e l'innalzamento del livello del mare stessero influenzando la nazione insulare. Kofe si è ritirato dalla Conferenza oceanica delle Nazioni Unite di quest'anno per protestare contro la decisione della Cina di bloccare i delegati taiwanesi.David Attenborough David Attenborough, 95 anni, conduttore e naturalista britannico. è molto amato per la sua voce iconica e per le pluripremiate serie sulla natura, tra cui Life on Earth e The Blue Planet. Le sue opere hanno messo in mostra intimamente la fauna selvatica e la natura per molti decenni. Più recentemente, Attenborough ha parlato davanti alle Nazioni Unite e al World Economic Forum per sostenere l'affrontare la crisi climatica.Pratik Sinha e Mohammed Zubair I giornalisti Pratik Sinha e Mohammed Zubair, co-fondatori del sito di verifica dei fatti indiano AltNews, hanno combattuto incessantemente la disinformazione in India, dove il partito nazionalista indù BJP è stato accusato di alimentare frequentemente discriminazioni contro i musulmani. Sinha e Zubair hanno sfatato metodologicamente voci e notizie false che circolano sui social media e hanno denunciato l'incitamento all'odio.Le autorità indiane hanno arrestato Zubair a giugno per un meme che ha twittato quattro anni fa. I giornalisti di tutto il mondo hanno condannato l'arresto e hanno sostenuto che si trattava di una punizione per il suo lavoro di verifica dei fatti.Governo di unità nazionale del Myanmar Il governo di unità nazionale del Myanmar è emerso come governo ombra dopo che l'esercito del paese ha arrestato Aung San Suu Kyi in un colpo di stato lo scorso febbraio.Il governo di unità nazionale del Myanmar è composto da funzionari eletti che si oppongono al governo militare; molti rimangono in esilio.Altri contendenti I bookmaker menzionano anche l'attivista uigura Ilham Tohti, il sostenitore pro-democrazia di Hong Kong Nathan Law Kwun-chung, il Kyiv Independent, la Convenzione europea sui diritti umani e il Centro per l'azione e le strategie non violente applicate (CANVAS).Il Peace Research Institute Oslo, che ricerca le relazioni pacifiche tra stati, gruppi e persone, pubblica una rosa annuale personale per il Premio per la pace. Quest'anno, le loro scelte per il premio includevano altri nomi e gruppi, come l'attivista indiano Harsh Mander, la Corte internazionale di giustizia, l'attivista di Hong Kong Agnes Chow Ting e lo Human Rights Data Analysis Group (HRDAG).