Pompeo: Iran promuove terrorismo, ma dare chance a diplomazia

Roma, 2 ott. (askanews) - L'Iran è "una forza che sponsorizza il terrorismo", che utilizza "la strategia che nega l'uso delle risorse per produrre campagne di assassinio in Europa, per partecipare ad attività maligne in tutto il mondo". E' quanto detto dal segretario di Stato americano, Mike Pompeo, durante la conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, oggi a Roma, spiegando gli Stati Uniti lavorano comunque "per dare un'opportunità alla diplomazia". Ma - ha aggiunto - che serve "maggiore cooperazione" sul dossier iraniano, perché Teheran "è l'aggressore non la vittima"."Negli ultimi sei mesi sono state attaccate navi europee a Hormuz, ci sono stati attacchi in Arabia saudita, è stato colpito il 5% del rifornimento energetico nel mondo. Questo è l'Iran che ci troviamo di fronte", ha aggiunto Pompeo.Il segretario di Stato si è comunque detto speranzoso del fatto che "ci sia una possibilità di dialogo con l'Iran". "Noi lavoriamo sempre per la de-escalatione e per dare un'opportunità alla diplomazia", ha aggiunto.