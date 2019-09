Pompeo in Italia a inizio ottobre

(ANSA) - WASHINGTON, 27 SET - Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo inizierà il suo viaggio in Europa dall'1 al 6 ottobre dall'Italia, dove vedrà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Lo rende noto il dipartimento di Stato Usa. Nella prima tappa italiana del suo viaggio in Europa, Pompeo avrà anche un incontro privato con il Papa. Il capo della diplomazia americana Pompeo andrà anche in Abruzzo per visitare la casa dei suoi antenati italiani, a Pacentro, dove nacquero i suoi bisnonni paterni.