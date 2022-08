Politico russo Chubais malato, Tass: un mese per riabilitazione

Milano, 8 ago. (askanews) - Secondo l'agenzia di stato russa Tass per il russo Anatoly Chubais - che avrebbe la sindrome di Guillain-Barré - la riabilitazione in Germania potrebbe richiedere quattro settimane. Tass lo scrive citando una fonte "vicina alla famiglia del politico", in merito alla salute di Chubais, padre delle liberalizzazioni russe degli anni 90 ma attualmente in dissenso con il Cremlino per la guerra in Ucraina.Chubais, ex rappresentante speciale del presidente della Federazione Russa, è stato dimesso dall'ospedale in Sardegna dopo un improvviso malore, ed è a Francoforte, in Germania per la riabilitazione.La sindrome di Guillain Barré è la forma più frequente di neuropatia periferica a evoluzione rapida, malattia rara che colpisce una o due persona su centomila: danneggia i nervi periferici, ossia i nervi che connettono il sistema nervoso centrale con il resto del corpo.