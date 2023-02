Il 'pellegrinaggio' del papa: 'Risolvere la questione africana indispensabile per la pace mondiale'

Politiche nuove in Africa e per l’Africa per risolvere buona parte della pace nel mondo. I 6 giorni di papa Francesco tra Congo e Sud Sudan hanno messo la drammatica condizione dell’Africa sotto gli occhi del mondo, non come problema della sola Africa ma come problema radicale di tutti. Sei giorni di martellante richiamo alla pace e alla speranza per non cedere alla rassegnazione che il male non possa essere vinto. Se è vero l’appello di Giovanni Paolo II lanciato nel 1993 dal Sudan, ossia che “devono essere trovate soluzioni africane ai problemi africani” fatto proprio da Francesco, altrettanto vero è che nulla di diverso – reputa Bergoglio - può accadere in quel continente se non cambiano le dinamiche che guidano tuttora la geopolitica mondiale nella quale l’Africa è considerata il fanalino di coda dello sviluppo, dove tutti impunemente possono attingere per i propri interessi. Un abito nuovo per un futuro nuovo africano sollecitato da Francesco.

Il pellegrinaggio di Francesco

Il suo “pellegrinaggio” come ama definirlo, non è stato una pia esortazione, come le antiche elemosine, ma una riflessione partecipata dalla popolazione e andata alla radice del male. L’Africa attuale è il risultato di mali secolari e di politiche coloniali e neocolonialiste imposte al continente dove ancora abitano la maggior parte dei “dannati della terra” per dirla con Franz Fanon. Passi ne sono stati fatti, ma occorre trovare il modo di farne di più spediti, rapidi e risolutivi. Per farlo sarebbe una gran cosa se parole e gesti seminati da Francesco fossero passati al setaccio dalle cancellerie delle grandi potenze, dell’Occidente, non per prenderne le distanze o sterilizzarne l’impatto, ma per farsene carico trovando il coraggio di politiche rovesciate rispetto all’interesse di politiche neoliberiste. Queste, infatti, puntano ai grandi profitti per pochi a qualsiasi costo, e lasciano le maggioranze di fragili, poveri, sradicati dalle proprie terre in un mare di dolore e de precarietà senza futuro.

I suggerimenti del papa per uscire dal circolo vizioso degli aiuti insufficienti sono un buon proposito per tutti e non solo per gli africani: chiudere i capitoli di conflitti alimentati da un mercato inesauribile di armi, lotta alla corruzione: “Fuor di metafora, - ha detto Francesco alle autorità e al Corpo diplomatico appena posto piede a Giuba - la pulizia di cui il corso della vita sociale abbisogna è la lotta alla corruzione. Giri iniqui di denaro, trame nascoste per arricchirsi, affari clientelari, mancanza di trasparenza: ecco il fondale inquinato della società umana, che fa mancare le risorse necessarie a ciò che più serve. Anzitutto a contrastare la povertà, che costituisce il terreno fertile nel quale si radicano odi, divisioni e violenza. L’urgenza di un Paese civile è prendersi cura dei suoi cittadini, in particolare dei più fragili e disagiati. Penso soprattutto ai milioni di sfollati che qui dimorano: quanti hanno dovuto lasciare casa e si trovano relegati ai margini della vita in seguito a scontri e spostamenti forzati!”.

Per tutti è l’ora della pace. Per l’Africa ma per ogni altro conflitto poiché la guerra dovunque accade si riflette a cascata sui poveri della terra. Nel mondo interconnesso l’urgenza di pace che Francesco ripropone senza stancarsi ricorda che la campana di una possibile distruzione suona per tutti. E che disarmare l’economia con una trama di pace e garanzie comuni è la prima necessità da affrontare per quanti vogliono seriamente sviluppo e pace integrale. Nell’ottica di papa Francesco per avviare seriamente questo diverso modo di pensare e concertare la pace, la giustizia, lo sviluppo è urgente la promozione della donna non più a parole ma facendosene una ragione razionale superando gli stereotipi secolari.

“Le madri, le donne – ha rilevato nell’incontro con gli sfollati interni del Sud Sudan - sono la chiave per trasformare il Paese: se riceveranno le giuste opportunità, attraverso la loro laboriosità e la loro attitudine a custodire la vita, avranno la capacità di cambiare il volto del Sud Sudan, di dargli uno sviluppo sereno e coeso! Ma, vi prego, prego tutti gli abitanti di queste terre: la donna sia protetta, rispettata, valorizzata e onorata. Per favore: proteggere, rispettare, valorizzare e onorare ogni donna, bambina, ragazza, giovane, adulta, madre, nonna. Senza questo non ci sarà futuro”. Le donne, i giovani, i fragili sociali hanno popolato le parole e l’attenzione del papa anche in Congo dove - in presenza del grande fiume e dell’immensa foresta, polmone dell’Africa e del globo – è stato presente con forza la questione ecologica. Se la politica, l’economia, la cultura sono stati sollecitati a portarsi all’altezza dei bisogni della gente, un richiamo non meno convinto è stato rivolto alle religioni e al ruolo indispensabile che devono esercitare per convertire il cuore alla fraternità, alla solidarietà, all’unità.

I cristiani siano seminatori di pace

I cristiani si devono trasformare in seminatori di pace con lo stile delle beatitudini evangeliche. Pace e speranza binomio progettuale rilanciato non da un papa in solitaria ma insieme in una dimensione ecumenica: il primo viaggio apostolico che un papa ha compiuto insieme al primate della Chiesa Anglicana, Sua Grazia Justin Welby e al Moderatore dell’Assemblea Generale della Chiesa di Scozia, il Pastore Iain Greenshields. Lo stesso Francesco all’Angelus, che ha preceduto la partenza per Roma, lo ha ribadito: “Era una visita in tre. Con i miei Fratelli Justin e Iain, che ringrazio di cuore, siamo venuti qui e continueremo ad accompagnare i vostri passi, facendo tutto quello che possiamo perché siano passi di pace, passi verso la pace”.

Una pace non solo frammentata, ma a respiro mondiale e pertanto più esigente. Un progetto affidato dal papa per la sua riuscita alla preghiera alla Madonna: “A lei, che ora preghiamo, affidiamo la causa della pace in Sud Sudan e nell’intero Continente africano, dove tanti nostri fratelli e sorelle nella fede patiscono persecuzioni e pericoli, dove tantissima gente soffre a causa di conflitti, sfruttamento e povertà. Alla Madonna affidiamo anche la pace nel mondo, in particolare i numerosi Paesi che si trovano in guerra, come la martoriata Ucraina”. Una conferma che questo viaggio e le parole sull’Africa in qualche modo restano un messaggio universale di papa Francesco. “Carissimi fratelli e sorelle, torno a Roma portandovi ancora di più nel cuore. Lo ripeto: siete nel mio cuore, siete nei nostri cuori, siete nei cuori dei cristiani di tutto il mondo! Non perdete mai la speranza. E non si perda l’occasione di costruire la pace. La speranza e la pace dimorino in voi, la speranza e la pace dimorino in Sud Sudan!”.