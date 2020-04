Pasqua con il coronavirus, Santo Sepolcro chiuso e preti volanti

Roma, 10 apr. (askanews) - Benedizioni e messe trasmesse in tv e via web da chiese vuote, confessioni 'drive in', anche il Santo sepolcro è chiuso: una Pasqua decisamente diversa in tempi di pandemia da coronavirus. Molte rinunce, tradizioni stravolte, ma anche tanta fantasia per cercare di vincere l'emergenza con qualcosa di straordinario. Come in Messico, dove tornano i 'preti volanti': due vescovi sorvolano i cieli del Paese e spargono benedizioni, raccomandando ai fedeli di restare in casa.TERRA SANTANiente miracoli a Gerusalemme, la Città santa per eccellenza che, costretta a piegarsi al nemico invisibile, il coronavirus, quest'anno non potrà neanche celebrare la Pasqua al Santo Sepolcro come ogni anno. In questa basilica, considerata la più sacra del cristianesimo perché costruita sul luogo della resurrezione di Gesù, è stata celebrata una messa a porte chiuse in mattinata prima di una mini processione lungo la Via Dolorosa, solitamente percorsa da migliaia di pellegrini venuti dal mondo intero in occasione del Venerdì santo. Ma quest'anno solo quattro religiosi hanno celebrato il rito della Via crucis, fermandosi davanti alle 14 stazioni della strada che, secondo il Vangelo, Gesù percorse portando la croce, fino al luogo della Crocifissione.Le tortuose stradine della Città vecchia oggi desolate e deserte sono state poste sotto stretta sorveglianza dalla polizia israeliana che dal 1967 supervisiona la sicurezza della città. Lo Stato ebraico, che ha ufficialmente registrato più di 10.000 casi di coronavirus e oltre 90 decessi per il coronavirus, ha chiuso tutti i luoghi di culto, oltre ai negozi, per frenare la diffusione della pandemia e lanciato la parola d'ordine "restate a casa".MESSICOUno dei primi cortometraggi di Stanley Kubrick si chiamava Flying Padre. Agli esordi il grande regista raccontava due giorni della vita quotidiana del reverendo Fred Stadtmueller, un sacerdote cattolico del Nuovo Messico rurale, noto ai suoi parocchiani come "Padre volante". Dovendosi occupare di una parrocchia di circa 4.000 miglia quadrate, il prete per assistere i suoi parrocchiani si spostava con un aereo Piper Cub, lo Spirit of St. Joseph. A oltre 60 anni di distanza i preti riprendono a volare, in Messico, per combattere la pandemia di coronavirus. Ieri due figure di spicco della Chiesa - delle diocesi di Cuernavaca e Querétaro - sono salite nei cieli per spargere benedizioni e chiedere la fine della pandemia."Vogliamo offrire speranza in questo momento di crisi, in questo momento difficile. Le persone non dovrebbero sentirsi non protette dalla mano di Dio, perché Dio è presente ", ha detto José Martín Lara Becerril, vicario generale di Querétaro, prima di prendere un volo in elicottero sullo stato. Secondo il quotidiano El Universal, anche il vescovo di Cuernavaca, Ramón Castro Castro, ha usato un piccolo aereo per sorvolare lo stato di Morelos contro Covid-19. Castro ha detto ai giornalisti: "Stiamo usando lo strumento più bello che abbiamo - che è la benedizione di Dio - in un momento difficile, un momento in cui la visione è così difficile, a causa di ciò che si avvicina. Ma sappiamo che il potere di Dio è molto più grande".Castro ha precisato che l'intervento divino non può sostituire il distanziamento sociale: "Restate a casa", ha detto il vescovo alla folla prima di salire a bordo. "Molti fratelli e sorelle non hanno ancora compreso la gravità del momento".POLONIAIspirati da colleghi americani, i preti polacchi hanno cominciato prima di Pasqua a confessare in modalità drive in: in più di una città della Polonia, alcuni sacerdoti - spesso indossando la mascherina - hanno improvvisato confessionali all'aperto, dove, seduti su una sedia, si mettono a disposizione dei fedeli che si avvicinano in auto. Per esercitare il sacramento si tira giù il finestrino, si parla al prete e si riceve l'assoluzione restando a bordo dell'auto. Le autorità religiose hanno precisato che non serve un confessionale per forza dentro una chiesa, ma che le confessioni al telefono o via web non sarebbero valide, quindi daFILIPPINEOggi nelle Filippine alcuni penitenti cattolici non hanno rinunciato alla flagellazione del Venerdì santo, tradizione che in genere richiama anche molti turisti. Quest'anno niente turisti, ma piccole folle si sono riunite per assistere alla processione dei flagellanti, che, incapucciati, si frustano e si feriscono con piccole lame. Questo, malgrado gli ordini delle autorità di restare a casa per evitare la diffusione del coronavirus. I vescovi di Manila hanno comunque sospeso tutte le funzioni della settimana santa.GERMANIADomenica ad Achern, in Germania, padre Joachim Giesler celebrerà la messa in una chiesa praticamente vuota, ma con le foto dei parrocchiani incollate sulle panche: oltre a pochissimi fedeli, assieme al sacerdote ci sarà una equipe televisiva per trasmettere in diretta la funzione e inquadrare le fotografie dei fedeli. La domenica delle Palme lo stratagemma ha avuto un gran successo e padre Joachim ha deciso di replicare.FRANCIAA quasi un anno dall'incendio a Notre Dame, Mons. Michel Aupetit, arcivescovo di Parigi, ha organizzato un "momento di meditazione" in occasione del Venerdì Santo nella cattedrale, senza la presenza di fedeli. Durante la sua meditazione davanti alla Sacra Corona di Spine, una delle sacre reliquie della Madonna salvate dal fuoco del 15 aprile 2019, l'arcivescovo Aupetit ha ricordato lo "stupore" e il "momento globale" che seguirono in modo che la cattedrale "sia ricostruita, restaurata".A Lourdes il Triduo Pasquale viene invece trasmesso dal santuario chiuso, come tutte le messe. Il canale Tv Lourdes ha quintuplicato la sua audience da quando è scoppiata l'epidemia.RUSSIA In Russia la Pasqua (ortodossa) cade una settimana più tardi, il 19 aprile, ma i dati del contagio in crescita non lasciano molte speranze ai fedeli: tv, radio, web. A metà marzo, quando ancora della Federazione Russa si parlava in termini di "anomala immunità" da coronavirus, il Patriarcato aveva fatto sapere che le chiese non sarebbero state chiuse. Il 24 il primo dietro front: il 'ministro degli Esteri' della Chiesa russa Ortodossa, il metropolita Hilarion, ha dichiarato la disponibilità a chiudere i luoghi sacri. Questo non è piaciuto alla direzione affari legali del Patriarcato, che quando le autorità di San Pietroburgo hanno anticipato Mosca con la chiusura delle chiese ha puntato il dito contro "una violazione delle libertà di coscienza e di professare la fede". Poi il 29 marzo il Patriarca Kirill ha annunciato che "per i prossimi giorni sarà opportuno astenersi dal frequentare le chiese". Hilarion ha anche aperto alla possibilità di confessare al telefono o via Skype ma dal vertice del Patriarcato è arrivato lo stop: "ci sono cose nella Chiesa che la distanza rende impossibili".