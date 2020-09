Nel messaggio al Forum Ambrosetti Francesco rilancia ecologia e nuova economia

Nulla di meglio per Francesco per rilanciare il suo progetto di nuova economia all’interno di una conversione ecologica, di un messaggio al Forum Ambrosetti che raduna ogni anno a Cernobbio figure prestigiose dell’economia, della finanza e della imprenditorialità europea e italiana. Quest’anno l’incontro è particolarmente delicato poiché è chiamato a rispondere alle sfide provocate dall’emergenza sanitaria.

Sul terreno del Covid 19 che ha devastato l’economia mondiale, il papa tesse la tela per rendere non solo credibile, ma necessario il suo continuo appello a lasciare al passato le pratiche economiche fin qui dominanti per abbracciare con convinzione la nuova economia fondata sulla centralità della persona e non del denaro e del profitto individuale. Non è un guanto di sfida che Francesco lancia alla elite economica mondiale. Egli rivolge piuttosto un invito a considerare la convenienza che ripartire dalla persona porterà nuova linfa alle fortune economiche ora in affanno.

“Vi invito – si legge nella conclusione del messaggio pontificio - ad alzare lo sguardo e ad avere ideali alti e grandi aspirazioni. Vi incoraggio a dare ulteriore slancio nel costruire modalità nuove di intendere l’economia e il progresso, combattendo ogni emarginazione, proponendo nuovi stili di vita, dando voce a chi non ne ha”. Ma questo invito si comprende e appare plausibile leggendo le premesse culturali che consigliano il cambiamento in economia.

In qualche modo Francesco anticipa qualcuno degli indirizzi che saranno esaminati nell’incontro internazionale il 19-20 novembre prossimo ad Assisi dove ha invitato giovani esperti economisti da varie aree del mondo, più disponibili a un pensiero creativo per una futura nuova economia mondiale. Quell’incontro avrà come tema “L’economia di Francesco” , idea che potrebbe apparire folle volendola ispirare al poverello di Assisi che aveva scelto una vita dedicata a “Madonna Povertà”. In realtà si tratta di elaborare e allargare un telaio scientifico robusto all’economia di comunione, inventata da Chiara Lubich, una donna fondatrice del Movimento dei Focolari. Donna coraggiosa se ha posto mano a una rivoluzione dei portafogli dove tra chi ha troppo e chi non ha niente si pensa normale e giusto avvicinare le distanze con un comune beneficio. Chiara si ispira al Vangelo, che riconosce la comune fraternità umana, ma evoca in qualche modo – senza averne l’intenzione - quanto scriveva Marx di dare a ciascuno secondo il proprio bisogno. Due punti di vista di partenza e una sola convergenza unitaria, nell’unico obiettivo di porre ogni uomo e ogni donna quale centro e ragione del sistema economico e sociale.

La forza di papa Francesco sta anche nella sua concretezza di analisi. Parte perciò dall’esperienza tremenda del Covid che ha ridimensionato le aspettative di crescita illimitata.

“Dall’esperienza della pandemia – scrive nel messaggio - tutti stiamo imparando che nessuno si salva da solo. Abbiamo toccato con mano la fragilità che ci segna e ci accomuna. Abbiamo compreso meglio che ogni scelta personale ricade sulla vita del prossimo, di chi ci sta accanto ma anche di chi, fisicamente, sta dall’altra parte del mondo. Siamo stati costretti dagli eventi a guardare in faccia la nostra reciproca appartenenza, il nostro essere fratelli in una casa comune. Non essendo stati capaci di diventare solidali nel bene e nella condivisione delle risorse, abbiamo vissuto la solidarietà della sofferenza”. A livello culturale generale, a differenza dei negazionisti il papa sostiene che “tanto altro ha insegnato questa prova. Ci ha, infatti, mostrato la grandezza della scienza ma anche i suoi limiti; ha messo in crisi la scala di valori che pone al vertice il denaro e il potere; ha riproposto – con lo stare a casa insieme, genitori e figli, giovani e anziani – fatiche e gioie delle relazioni; ha costretto a fare a meno del superfluo e andare all’essenziale. Ha abbattuto le fragili motivazioni che sostenevano un certo modello di sviluppo. Di fronte a un futuro che appare incerto e difficile, soprattutto a livello sociale ed economico, siamo invitati a vivere il presente discernendo ciò che rimane da ciò che passa, ciò che è necessario da ciò che non lo è”.

In questa situazione l’economia, nel suo senso umanistico di “legge della casa del mondo”, è un campo privilegiato per il suo stretto legame con le situazioni reali e concrete di ogni uomo e di ogni donna. “Essa può diventare espressione di “cura”, che non esclude ma include, non mortifica ma vivifica, non sacrifica la dignità dell’uomo agli idoli della finanza, non genera violenza e disuguaglianza, non usa il denaro per dominare ma per servire”.

E inoltre, “nella tragedia, che ancora attanaglia l’umanità intera, non sono bastate neppure la scienza e la tecnica. Nei confronti sia della natura sia, a maggior ragione, delle persone, è necessario un cambiamento di mentalità che allarghi lo sguardo e orienti la tecnica, mettendola al servizio di un altro tipo di modello di sviluppo, più sano, più umano, più sociale e più integrale”.

“Si tratta di vivere una conversione ecologica, per poter rallentare un ritmo disumano di consumo e di produzione, per imparare a comprendere e a contemplare la natura, a riconnetterci con il nostro ambiente reale. Puntare a una riconversione ecologica della nostra economia, senza cedere all’accelerazione del tempo, dei processi umani e tecnologici, ma tornando a relazioni vissute e non consumate”.

L’economia di oggi, i giovani, i poveri, “hanno bisogno prima di tutto della vostra umanità, della vostra fraternità rispettosa e umile, e solo dopo del vostro denaro. Nel vostro Forum è messa in cantiere anche l’organizzazione di un’agenda per l’Europa chiamata ad essere protagonista in questo sforzo creativo per uscire dalle strettoie del paradigma tecnocratico, esteso alla politica e all’economia”. Se agli inizi del progetto Europa “si prospettava una solidarietà nella produzione, oggi – afferma Francesco - questa solidarietà va estesa al bene più prezioso: la persona umana. Essa va messa al posto che le spetta, cioè al centro dell’educazione, della sanità, delle politiche sociali ed economiche. Essa va accolta, protetta, accompagnata e integrata quando, in cerca di un futuro di speranza, bussa alle nostre porte”.