[L’analisi] Non basta un sondaggio a spaventare Francesco. Ma non si può chiedere al Papa di essere diverso

In calo la popolarità di papa Francesco? Così appare da un sondaggio Demos Coop pubblicato su un quotidiano nazionale dove si sottolinea che Bergoglio resta “il più amato dagli italiani ma, rispetto a cinque anni fa, il sentimento positivo è scivolato dall’88 al 71 per cento e questo calo si spiegherebbe – stando al sondaggio - con il fatto che Francesco è entrato in contrasto con il clima di crescente paura degli altri, anche suscitando risentimento per la difesa degli immigrati. Il sondaggio contiene anche altri dati riguardo la pratica religiosa in calo e i sentimenti meno benevoli verso la Chiesa anche da parte dei giovani.

Papa giù, Salvini su

Il sondaggio viene pubblicato nel pieno della campagna anti immigrati che può contare anche sulla linea dura di respingimento sbandierata ogni giorno dal ministro dell’interno. E la coincidenza potrebbe suscitare qualche plausibile dubbio sull’affidabilità del campione studiato. Anche perché tra i grafici ce n’è uno sull’ascesa di Salvini nelle preferenze degli intervistati rispetto ad altri leader politici. E’ lui, secondo questo confronto tra politici e il papa ad essere quello più vicino alle preferenze per Bergoglio.

L'esclusiva di TiscaliNews

Tiscali.it da altre fonti di grande rilevanza e altamente qualificate nello studio e nell’indagine dei fenomeni religiosi, ha notizia di un campione di ricerca ancora in elaborazione, la cui pubblicazione è prevista ai primi del prossimo anno. Da questi dati si confermerebbe l’alta preferenza della gente per Francesco. Si tratta di una indagine avviata in periodo lontano da eventi elettorali e di forte conflittualità politica che possono influenzare non poco l’esito del sondaggio. Del resto non bisogna andare lontano per ricordarsi di sondaggi elettorali totalmente e clamorosamente smentiti dall’esito finale.

Le idee di Bergoglio che non piacciono

La sociologia del resto studia fenomeni sociali in continuo divenire e pertanto è una scienza preziosa per conoscere gli orientamenti della pubblica opinione ma occorre tenere sempre presente l’evoluzione continua cui tale opinione è sottoposta da molteplici fattori. Pertanto i rilevamenti vanno ripetiti anche a breve distanza, accorgimento che la sociologia ordinariamente segue. Pertanto accentuare il calo in Italia di popolarità del papa sottolineando che sia dovuto alla sua difesa degli immigrati non è rappresentativo della popolazione italiana ma indica un sentimento di questo momento. E tuttavia non sarà un sondaggio a far cambiare linea a Francesco se considerato l’intera sua opera e non solo l’aspetto immigratorio. Già Benedetto XVI diceva che la verità non può essere sottoposta al voto di una maggioranza, poiché sono due ordini di grandezza diversa: la democrazia si governa con la maggioranza, ma non sempre gli atti del governo sono rispondenti alla verità. Sarà la storia a dire quali atti e quali scelte erano nel giusto. E Francesco ha più volte ricordato che saremo giudicati da Dio sulle opere di misericordia. E tra queste il Vangelo cita “ero straniero e mi avete accolto”.

La regola d'oro

Si dirà che questa prospettiva può valere per i credenti ma non per chi non crede, ma apparentemente è così. Invece esiste quella che si chiama la regola d’oro di comportamento umano famosa fin dall’antichità che recita: fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Messa in questo modo, quanti italiani vorrebbero essere trattati come gli immigrati in mare? Alla fine si deve riconoscere che Francesco è un campione di umanità prima che testimone credibile del Vangelo. E continuerà la battaglia per la giustizia e la misericordia sapendo che non è la sua visione, ma il modo di vedere del Vangelo. Il paradosso del nostro presente sta anche nella presunzione di tanti di poter valutare con il proprio metro tutte le cose anche quelle sulle quali non si ha competenza alcuna.

La Chiesa che fa scontrare

Tanti che dicono di non essere praticanti, ma solo battezzati e non conoscono né il Vangelo per non averlo mai letto e neppure cosa sia e cosa pensi la Chiesa da loro assimilata ai preti e ai vescovi, si scandalizzano non solo davanti a veri scandali come la pedofilia che è tradimento del vangelo, ma anche sul fatto che la chiesa non voglia fare il funerale cristiano per un buddista. Non farlo è rispetto anche per la coscienza di quella persona che ha scelto una sua religione e amerebbe avere un rito della sua religione. Francesco punta non a salvare i segni esterni della fede, ma la conversione del cuore che prevede al primo punto l’amore per Dio e per il prossimo. Anche gli immigrati sono prossimo, sono gli altri, sono figli di Dio che non fa discriminazione tra le persone. Non si può chiedere a un papa di non applicarlo.

Il costo di giustizia e carità

Di fronte a esiti di sondaggi come questo che riduce consensi a Francesco – sebbene la forbice del minore consenso sia davvero esigua rispetto a prima – magari per continuare a giustificare politiche di respingimento con il ritornello che “prima gli italiani” senza fare nulla neppure per gli italiani (e si badi bene che non sono gli immigrati fare la legge di bilancio) è una maldestra gherminella per ingannare la gente. E fare secondo giustizia e carità, non significa lanciare proclami facendoli apparire giusti e caritatevoli. La politica opera, non proclama. Tuttavia leggendolo questo sondaggio mi è sorto un dubbio atroce: perché 12 uomini impreparati come gli apostoli hanno seminato le premesse per una rivoluzione dei valori che ha cambiato l’impero mondiale e perché maggioranze che si dicono cristiane come noi in Italia fatichiamo così tanto a realizzare politiche giuste e conseguenti all’essere cristiani. Basterebbe un sondaggio per capire questo mistero?