Anche il messaggio natalizio 2022 di Papa Francesco al mondo intero pare destinato a restare lettera morta perché troppo radicata e pervasiva la “carestia di pace” che lo avvolge. Finora appelli per la giustizia e la pace sono affogati nell’indifferenza, malattia mortale dei tempi del consumismo ipocrita. Si resta stupiti scoprendo che sono 50 anni che i papi ripetono un appello urgente per la pace giusta tra Israeliani e Palestinesi ma nella sostanza poco o nulla è cambiato. Molta della geografia di paesi in guerra disegnata dal papa è rimasta immutata rispetto agli anni recenti e meno recenti. Con l’aggiunta di un nuovo conflitto come quello in Ucraina. E’ in questo panorama grigio e in crisi che si sviluppa la riflessione di Francesco che ricorda la proposta cristiana di pace basata sull’esempio e l’insegnamento di Gesù del quale il giorno di Natale di ogni anno si dice di voler festeggiare la nascita.

Il principe della pace indigesto

Ma pare che Gesù principe di pace sia piuttosto indigesto per una parte di umanità che continua a dividersi in ricchi e poveri e nella quale i ricchi, nelle ricorrenti crisi economiche e finanziarie diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Sono proprio i poveri che Francesco pone come questione morale e politica da risolvere se si pensa non solo a un mondo nuovo ma al semplice celebrare il Natale. I poveri non sono più coloro che vivono ai margini delle società, ma veri protagonisti da tenere in considerazione se si vuole uscire dalla crisi endemica che strozza la geopolitica, ormai attrezzata per passare da un conflitto all’altro, tuttora indecisa però a volere seriamente la pace. La riflessione cristiana sul Natale è la base di partenza della lettura politica del pensiero di Francesco sul senso umano e cristiano del Natale. “Gesù nasce in mezzo a noi, è Dio-con-noi. Viene per accompagnare il nostro vivere quotidiano, per condividere tutto con noi, gioie e dolori, speranze e inquietudini. Viene come bambino inerme.

L'iconografia cattolica della nascita di Cristo

Nasce al freddo, povero tra i poveri. Bisognoso di tutto, bussa alla porta del nostro cuore per trovare calore e riparo. Come i pastori di Betlemme, lasciamoci avvolgere dalla luce e andiamo a vedere il segno che Dio ci ha dato. Vinciamo il torpore del sonno spirituale e le false immagini della festa che fanno dimenticare chi è il festeggiato. Usciamo dal frastuono che anestetizza il cuore e ci induce a preparare addobbi e regali più che a contemplare l’Avvenimento: il Figlio di Dio nato per noi…il Natale del Signore è il Natale della pace”. Gesù Cristo “è anche la via della pace. Egli, con la sua incarnazione, passione, morte e risurrezione, ha aperto il passaggio da un mondo chiuso, oppresso dalle tenebre dell’inimicizia e della guerra, a un mondo aperto, libero di vivere nella fraternità e nella pace”. Per poterlo fare, per essere in grado di camminare dietro a Gesù, “dobbiamo spogliarci dei pesi che ci intralciano e ci tengono bloccati”: l’attaccamento al potere e al denaro, la superbia, l’ipocrisia, la menzogna. Questi pesi impediscono di andare a Betlemme, escludono dalla grazia del Natale e chiudono l’accesso alla via della pace. E in effetti, dobbiamo constatare con dolore che, mentre ci viene donato il Principe della pace, venti di guerra continuano a soffiare gelidi sull’umanità”.

Il dolore lancinante per l'Ucraina a pezzi

Il primo sguardo del papa torna a fermarsi sui fratelli e sorelle ucraini “che vivono questo Natale al buio, al freddo o lontano dalle proprie case, a causa della distruzione causata da dieci mesi di guerra. Il Signore ci renda pronti a gesti concreti di solidarietà per aiutare quanti stanno soffrendo, e illumini le menti di chi ha il potere di far tacere le armi e porre fine subito a questa guerra insensata! Purtroppo, si preferisce ascoltare altre ragioni, dettate dalle logiche del mondo. Ma la voce del Bambino, chi l’ascolta?”. E’ a questo punto che Francesco inserisce un’affermazione potente quanto tremenda: “Il nostro tempo sta vivendo una grave carestia di pace anche in altre regioni, in altri teatri di questa terza guerra mondiale”. Qui l’elenco sgranato come una litania che ritorna ormai da anni nelle parole del papa. “Pensiamo alla Siria, ancora martoriata da un conflitto che è passato in secondo piano ma non è finito; e pensiamo alla Terra Santa, dove nei mesi scorsi sono aumentate le violenze e gli scontri, con morti e feriti. Imploriamo il Signore perché là, nella terra che lo ha visto nascere, riprendano il dialogo e la ricerca della fiducia reciproca tra Palestinesi e Israeliani”.

Le guerre in corso e i massacri dimenticati

Nell’elenco c’è il Libano, il Sahel, lo Yemen, il Myanmar, l’Iran, l’Afghanistan, il Corno d’Africa. “Mentre gustiamo la gioia di ritrovarci con i nostri, pensiamo alle famiglie che sono più ferite dalla vita, e a quelle che, in questo tempo di crisi economica, fanno fatica a causa della disoccupazione e mancano del necessario per vivere” Cristo viene in un mondo “malato di indifferenza, brutta malattia! – che non lo accoglie, anzi lo respinge, come accade a molti stranieri, o lo ignora, come troppo spesso facciamo noi con i poveri. Non dimentichiamoci oggi dei tanti profughi e rifugiati che bussano alle nostre porte in cerca di conforto, calore e cibo. Non dimentichiamoci degli emarginati, delle persone sole, degli orfani e degli anziani – saggezza di un popolo – che rischiano di finire scartati, dei carcerati che guardiamo solo per i loro errori e non come esseri umani”. I poveri sono stati la categoria fortemente presente nell’omelia della notte di Natale alla pari dei pastori nella nascita di Gesù. “Questa notte, che cosa dice ancora alle nostre vite? Dopo due millenni dalla nascita di Gesù, dopo molti Natali festeggiati tra addobbi e regali, dopo tanto consumismo che ha avvolto il mistero che celebriamo, c’è un rischio: sappiamo tante cose sul Natale, ma ne scordiamo il significato. E allora, come ritrovare il senso del Natale? E soprattutto, dove andare a cercarlo?

A cosa serve rileggere il Vangelo

Il Vangelo della nascita di Gesù sembra scritto proprio per questo: per prenderci per mano e riportarci lì dove Dio vuole. Seguiamo il Vangelo”. Dalla nascita di Gesù in una mangiatoia emergono tre indicazioni: vicinanza, povertà e concretezza. Anche in questo Natale “un’umanità insaziabile di soldi, insaziabile di potere e insaziabile di piacere non fa posto, come fu per Gesù, ai più piccoli, a tanti nascituri, poveri, dimenticati. Penso soprattutto ai bambini divorati da guerre, povertà e ingiustizia. Ma Gesù viene proprio lì, bambino nella mangiatoia dello scarto e del rifiuto. In Lui, bambino di Betlemme, c’è ogni bambino. E c’è l’invito a guardare la vita, la politica e la storia con gli occhi dei bambini. Attorno a una mangiatoia, infatti, non c’è molto: sterpaglie e qualche animale e poco altro. Le persone stavano al caldo negli alberghi, non nella fredda stalla di un alloggio. Ma Gesù nasce lì e la mangiatoia ci ricorda che non ha avuto altro intorno, se non chi gli ha voluto bene: Maria, Giuseppe e dei pastori; tutta gente povera, accomunata da affetto e stupore, non da ricchezze e grandi possibilità. La povera mangiatoia fa dunque emergere le vere ricchezze della vita: non il denaro e il potere, ma le relazioni e le persone”. Non è facile – osserva il papa – “lasciare il caldo tepore della mondanità per abbracciare la bellezza spoglia della grotta di Betlemme, ma ricordiamo che non è veramente Natale senza i poveri. Senza di loro si festeggia il Natale, ma non quello di Gesù”. Parole dure quelle di Francesco che spingono Chiesa e mondo a fare un esame di coscienza se non si vuole continuare a vivere inseguendo la febbre dell’apparire per spartirsi le spoglie della Terra e dei poveri.