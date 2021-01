Prendersi cura degli altri facilita la pace, il vaccino di Francesco per guarire il mondo

Un anno di pace, di speranza , di solidarietà. Così si aspetta papa Francesco il 2021. Impedito da una dolorosa sciatalgia di presiedere ieri il canto del Te Deum e questa mattina la messa per la 54ma Giornata mondiale della pace, il papa ha manifestato la sua vicinanza al mondo intero nella recita dell’Angelus che ha guidato dalla Biblioteca Apostolica. Un saluto e un grazie speciale ha rivolto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il messaggio di fine anno agli italiani. Le due omelie che il papa non ha potuto pronunciare, sono state lette nella Basilica vaticana ieri sera dal cardinale Gianbattista Re decano del collegio cardinalizio e, nella messa di questa mattina, dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato.

In entrambi i casi Francesco – evocando il Messaggio per la Giornata Mondiale della pace - ha tradotto pace con la parola “cura”. Necessaria per un mondo più giusto che richiede l’impegno comune e solidale per superare la sfida del Covid causa di lutti e sofferenze ma anche occasione di generosità e altruismo da parte di tanta gente. “Quanto è importante educare il cuore alla cura, ad avere care le persone e le cose. Tutto – sostiene Francesco - comincia da qui, dal prenderci cura degli altri, del mondo, del creato. Non serve conoscere tante persone e tante cose se non ce ne prendiamo cura. Quest’anno, mentre speriamo in una rinascita e in nuove cure, non tralasciamo la cura. Perché, oltre al vaccino per il corpo, serve il vaccino per il cuore: è la cura. Sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli altri”. Maestre di cura sono le donne come Maria lo è stata per Gesù.

“Attraverso Maria incontriamo Dio come Lui vuole: nella tenerezza, nell’intimità, nella carne. Sì, perché Gesù non è un’idea astratta, è concreto, incarnato, è nato da donna ed è cresciuto pazientemente. Le donne conoscono questa concretezza paziente: noi uomini siamo spesso astratti e vogliamo qualcosa subito; le donne sono concrete e sanno tessere con pazienza i fili della vita. Quante donne, quante madri in questo modo fanno nascere e rinascere la vita, dando futuro al mondo!”. In particolare sull’interrogativo che la malattia pone all’uomo sull’essere di Dio, il papa si è soffermato nella celebrazione dei vespri nella sera di san Silvestro.

“Potrebbe sembrare forzato ringraziare Dio al termine di un anno come questo, segnato dalla pandemia. Il pensiero va alle famiglie che hanno perso uno o più membri; pensiamo a coloro che sono stati malati, a quanti hanno sofferto la solitudine, a chi ha perso il lavoro…”. E proprio davanti a questo sconcertante vivere ci si può domandare: “Qual è il senso di un dramma come questo? Non dobbiamo avere fretta di dare risposta a tale interrogativo. Ai nostri “perché” più angosciosi nemmeno Dio risponde facendo ricorso a “ragioni superiori”. La risposta di Dio percorre la strada dell’incarnazione… “Per il grande amore con il quale ci ha amati, Dio mandò il suo Figlio in una carne di peccato. Un Dio che sacrificasse gli esseri umani per un grande disegno, fosse pure il migliore possibile, non è certo il Dio che ci ha rivelato Gesù Cristo”. Dio è padre, «eterno Padre», e se il suo Figlio si è fatto uomo, è per l’immensa compassione del cuore del Padre. Dio è Padre ed è pastore, e quale pastore darebbe per persa anche una sola pecora, pensando che intanto gliene restano molte? No, questo dio cinico e spietato non esiste. Non è questo il Dio che noi «lodiamo» e «proclamiamo Signore». Nella parabola del buon samaritano troviamo adombrato lo stile di Dio da imitare. “Forse – ricorda Francesco - possiamo trovare un “senso” di questo dramma che è la pandemia, come di altri flagelli che colpiscono l’umanità: quello di suscitare in noi la compassione e provocare atteggiamenti e gesti di vicinanza, di cura, di solidarietà, di affetto”.

È ciò che è successo e succede anche a Roma, in questi mesi; e soprattutto di questo, stasera, rendiamo grazie a Dio. Rendiamo grazia a Dio per le cose buone accadute nella nostra città durante il lockdown e, in generale, nel tempo della pandemia, che purtroppo non è ancora finito. Sono tante le persone che, senza fare rumore, hanno cercato di fare in modo che il peso della prova risultasse più sopportabile”.

Gli operatori sanitari – medici, infermiere, infermieri, volontari – si trovano in prima linea, “e per questo sono in modo particolare nelle nostre preghiere e meritano la nostra riconoscenza; come pure tanti sacerdoti, religiose e religiosi, che si sono prodigati con generosità e dedizione. Ma stasera il nostro grazie si estende a tutti coloro che si sforzano ogni giorno di mandare avanti nel modo migliore la propria famiglia e a coloro che si impegnano nel proprio servizio al bene comune. Pensiamo ai dirigenti scolastici e agli insegnanti, che ricoprono un ruolo essenziale nella vita sociale e che devono affrontare una situazione molto complessa. Pensiamo anche con gratitudine ai pubblici amministratori che sanno valorizzare tutte le buone risorse presenti nella città e nel territorio, che sono distaccati dagli interessi privati e anche da quelli del loro partito. Perché? Perché cercano davvero il bene di tutti, il bene comune, il bene a partire dai più svantaggiati”.

Il mondo “è gravemente inquinato dal dire male e dal pensare male degli altri, della società, di sé stessi. Ma la maldicenza corrompe, fa degenerare tutto, mentre la benedizione rigenera, dà forza per ricominciare. Chiediamo alla Madre di Dio la grazia di essere per gli altri portatori gioiosi della benedizione di Dio, come lei per noi”.

Nelle parole dell’Angelus Francesco ha richiamato l’urgenza della pace e la cultura della cura come “la strada che conduce alla pace”. Dio stesso ci chiede di sviluppare una mentalità del prendersi cura al fine di sconfiggere l’indifferenza, lo scarto, la rivalità che purtroppo prevalgono. Nei saluti ha voluto ricordare in modo particolare le sofferenze della popolazione dello Yemen sottoposto a una violenza tremenda dal conflitto in corso e che ricade specialmente sui bambini, senza istruzione, senza medicine e affamati.