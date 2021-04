Papa: covid e clima due catastrofi, ora di agire, siamo al limite

Città del Vaticano, 22 apr. (askanews) - La pandemia, nata da uno spillover da animale a uomo, ha ricordato all'umanità la necessità di trattare la biodiversità "con la massima attenzione e con rispetto" ed ha altresì mostrato l'impatto "tristemente positivo" di una pausa dell'attività umana, imposta dal confinamento, sul cambiamento climatico. Lo ha sottolineato papa Francesco in un videomessaggio in occasione della Giornata mondiale della terra, avvertendo che di fronte alle due "catastrofi globali" rappresentate dal covid e dal clima, "è il momento di agire, siamo al limite". Un invito rivolto in paricolare "a tutti i leader del mondo" - molti dei quali riuniti nelle stesse ore sulla tematica del cambiamento climatico in un summit promosso dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden - affinché "dicano sempre la verità alle persone, perché la gente sappia come proteggersi dalla distruzione del pianeta, come proteggere il pianeta dalla distruzione che molto spesso noi inneschiamo"."Fratelli e sorelle, in questa commemorazione della Giornata della Terra, è sempre bene ricordare che le cose che da tempo ci diciamo reciprocamente, non devono cadere nell'oblio", afferma Jorge Mario Bergoglio nel video-messaggio. "Da tempo stiamo prendendo maggiormente coscienza che la natura merita di essere protetta, anche per il solo fatto che le interazioni umane con la biodiversità di Dio devono avvenire con la massima attenzione e con rispetto: prendersi cura della biodiversità, prendersi cura della natura. E tutto ciò in questa pandemia lo abbiamo imparato molto di più. Questa pandemia ci ha pure mostrato che cosa avviene quando il mondo si ferma, fa una pausa, anche se per pochi mesi. E l'impatto che ciò ha sulla natura e sul cambiamento climatico, con una forza, in un modo tristemente positivo no?. In altre parole, fa male. E questo ci dimostra che la natura globale ha bisogno delle nostre vite su questo pianeta. Ci coinvolge tutti, sebbene in molteplici forme, diverse e inequivocabili; e così ci insegna anche di più su quello che dobbiamo fare per creare un pianeta giusto, equo, sicuro dal punto di vista ambientale"."In sintesi", prosegue Francesco, "la pandemia del Covid ci ha insegnato questa interdipendenza, questo condividere il pianeta. Ed entrambe le catastrofi globali, il Covid e il clima, dimostrano che non abbiamo più tempo per aspettare. Che il tempo ci incalza e che, come il Covid-19 ci ha insegnato, sì abbiamo i mezzi per affrontare la sfida. Abbiamo i mezzi. E' il momento di agire, siamo al limite. Vorrei ripetere un detto antico, spagnolo: 'Dio perdona sempre, noi uomini perdoniamo di tanto in tanto, la natura non perdona più'. E quando s'innesca questa distruzione della natura è molto difficile frenarla. Ma siamo ancora in tempo. E saremo più resilienti se lavoreremo insieme invece di farlo da soli. L'avversità che stiamo vivendo con la pandemia, e che avvertiamo già nel cambiamento climatico, ci deve spronare, ci deve spingere all'innovazione, all'invenzione, a cercare cammini nuovi. Da una crisi non si esce uguali, usciamo migliori o peggiori. Questa è la sfida, e se non usciamo migliori percorriamo un cammino di autodistruzione"."Che tutti voi - anch'io mi unisco a voi - (ci uniamo) a un appello a tutti i leader del mondo affinché agiscano con coraggio, operino con giustizia e dicano sempre la verità alle persone, perché la gente sappia come proteggersi dalla distruzione del pianeta, come proteggere il pianeta dalla distruzione che molto spesso noi inneschiamo. Grazie per quello che fate, grazie per le buone intenzioni, grazie per esservi riuniti. E auguri a tutti".