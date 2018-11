Pakistan, Tajani,: 'Lavoriamo per portare Asia Bibi al sicuro'

Roma, 14 nov. (askanews) - "Il caso Asia Bibi è la punta dell'iceberg della persecuzione dei cristiani nel mondo, legata unicamente alla loro fede religiosa. La sua assoluzione conferma che lei è stata perseguitata in quanto cristiana. La mobilitazione internazionale ha permesso di difenderla e ha contribuito alla sua liberazione" e ora "si sta lavorando a tutti i livelli diplomatici per portarla in Europa, non appena si concluderà l'iter giudiziario. Bisogna proteggere la vita sua e della sua famiglia, oggi ancora in pericolo. Dovrà essere un Paese sicuro, dove sia al riparo anche da eventuali estremisti religiosi". Lo dice il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani in un'intervista al Corriere della Sera.Tajani ha parlato con il premier pachistano Imran Khan, che ha assicurato "che la ragazza e la sua famiglia sono in un luogo protetto e il governo pachistano veglia su di loro, in attesa che la Corte Suprema dia il parere finale".