[L’analisi] Orban spacca tutto: i popolari europei e la maggioranza italiana. E riavvicina Berlusconi a Salvini

Strasburgo, parlamento europeo, articolo 7 della Convenzione… Possono sembrare tutte questioni molto “lontane” ma il voto di oggi del Parlamento europeo è invece incisivo e decisivo sui destini dell’Unione europea e sugli equilibri di governo in Italia. Oggi pomeriggio l’assemblea di Strasburgo voterà per decidere se l'Ue deve agire per prevenire “i rischi di gravi violazione dei valori europei” da parte del governo di Budapest di Viktor Orban. È la prima volta, in settanta anni di storia europea, che il Parlamento si avvale di questo diritto perché è la prima volta che un paese membro, l’Ungheria, è sospettato di “un chiaro rischio di violazione dei valori su cui si fonda la Ue” nel quadro dell'articolo 7 del trattato Ue. C’è una relazione, curata dall’eurodeputata Judith Sargentini (Verdi), che mette in fila tutti i sospetti e le “preoccupazioni” circa il “funzionamento del sistema costituzionale ed elettorale”, “l'indipendenza della giustizia”, “la corruzione e i conflitti di interesse” e la tutela di libertà e diritti individuali di minoranze e richiedenti asilo. In palio ci potrebbero essere un pacchetto di sanzioni durissime contro il governo di Budapest. Ma il caso Ungheria segna soprattutto l’avvio delle manovre per il voto a maggio 2019: le nuove possibili alleanze, i nuovi leader, i temi politici della campagna e come l’Europa è destinata a cambiare faccia e mission politica. Segna sicuramente la fine di un tipo di Unione e l’inizio di un’altra. Aperta o chiusa, solidale o egoista, questo dipende anche dal voto di oggi pomeriggio.

Un voto detonatore: in Europa

Se prendiamo il dibattito di ieri pomeriggio e il voto previsto oggi - mettendo nelle caselle i vari schieramenti, chi sta con chi e perchè - vediamo come vecchie alleanze si disfano e altre, nuove, si formano. Sullo scacchiere resta quello che potrebbe essere il nuovo ordine dell’Unione europea: la grande famiglia dei Popolari europei divisa e frantumata, da una parte il Ppe storico con la Cdu di Angela Merkel, i cristiano sociali di Jean Claude Juncker e i Republicans francesi; dall’altra il fronte sovranista dove confluirebbe il leader magiaro Orban in buona compagnia con la francese Lepen, Matteo Salvini, gli austriaci del Fpo, il partito del vicecancelliere Heinz Strache ma non quelli del cancelliere Kurz. Il Ppe, che è il più grosso blocco politico a Bruxelles (218 eurodeputati), frantumato, significa cambiare l’ordine delle cose in Europa.

…e In Italia

E anche nel governo italiano. Le possibili sanzioni su su Orban infatti non solo dividono la maggioranza - la Lega sta con il presidente magiaro, i 5 Stelle dubitano che sia un sincero democratico e voteranno contro - ma ricompattano il polo di centrodestra visto che Silvio Berlusconi ieri ha voluto parlare personalmente con “l’amico” Orban per garantirgli l’appoggio, quindi il voto, di Forza Italia. Tra gli effetti collaterali di questa scelta, c’è che il Pd, con Minniti e Delrio, apprezza la coerenza dei 5 Stelle che in Europa tengono ferma la barra dei diritti, delle tutela e delle libertà democratiche. Molti però sono convinti che al di là della personale e antica amicizia tra Viktor e Silvio, dietro la mossa del Cavaliere ci siano altre partite: l’alleanza di centrodestra per il voto in Trentino; una soluzione per lo stallo Rai; la tenuta stessa dell’alleanza di centrodestra che ogni tanto va nutrita con qualche fatto di peso altrimenti rischia la frantumazione.

Il dibattito

La trama si apre chiara e netta nella giornata di ieri e durante il dibattito in aula a Strasburgo. Secondo un collaudato copione comunicativo, Orban inizia ad esternare ben prima di arrivare a Strasburgo via social. “Sto andando a Strasburgo per difendere l’Ungheria e il popolo ungherese contro accuse ingiuste e bugie - tuona in una diretta Facebook a fine mattinata - Ma la maggioranza in Europa è di chi vuole i migranti, ecco perché è una sentenza già scritta”. E’ la mossa che dà il via alla partita secondo uno schema che sembra provato più volte: spaccare il Ppe, indebolirlo, prendere da lì pezzi importanti per costruire il fonte sovranista. A questo lavora Salvini da tempo. Il vicecancelliere Heinz-Christian Strache, leader dei nazionalisti del Fpo, rompe subito gli indugi: “Orban e la sua Fidesz lascino il Ppe e aderiscano all’internazionale sovranista” su cui Salvini lavora da settimane. Zoltan Kovacs, portavoce di Orban, frena: “Mai pensato a lasciare il Ppe”. La breccia però è aperta. Salvini da Roma fa la sua parte: “Voteremo in difesa di Orban, l’Europarlamento non può fare processi ai popoli e ai governi eletti”. Nigel Farage lo invita ad unirsi “alla grande famiglia della Brexit perchè si divertirà (la Brexit è in crisi ma questo Farage non lo dice, ndr)”. Contro le derive sovraniste si alza il muro della Commissione europea. “La Commissione europea condivide le preoccupazioni della relazione sull’Ungheria” chiarisce Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione, per mettere a tacere chi pensa che Bruxelles si sia mossa con grosso ritardo sul dossier Ungheria e adesso sa molto di manovra elettorale. Il leader del gruppo Alde (i liberali) Guy Verhofstadt dà corpo alla minaccia: “Siamo di fronte ad una battaglia per la sopravvivenza del progetto europeo”. In serata, tardi, Max Weber, il tedesco capogruppo del Ppe che Merkel aveva individuato proprio per la missione funzione ricucitura con Orban, spiegherà che è stato deciso per “la libertà di coscienza”. Era l’unico modo per evitare la frantumazione.

L’attacco di Orban

Il presidente magiaro ottiene esattamente il caos e la reazioni previste.Quando è il suo turno, in aula, alla postazione n.24, attacca a testa bassa e rivendica la sua politica di frontiere chiuse. Riduce l’accusa ad una faccenda di immigrazione (“L’Ungheria sarà condannata perchè ha deciso che non sarà patria di immigrazione. Ma noi difenderemo le nostre frontiere anche contro di voi, se necessario”) quando sono molti altri i rilievi mossi al suo sistema di potere. Scomoda la storia e l’orgoglio nazionale: “Non condannerete un governo ma l’Ungheria che da mille anni è membro della famiglia europea”. Si pone come unico vero difensore degli ungheresi: “Sono qui per difendere la mia patria. Solo noi possiamo decidere con chi vivere”. Se c’è una “vittima” in tutto questo è proprio lui, Viktor Orban: “Ho accettato compromessi” sul sistema elettorale e giudiziario, “ma questa relazione vuole buttare alle ortiche accordi chiusi da anni”. Un vero e proprio “schiaffo”. Una costruzione retorica identica a quelle usate da Matteo Salvini a cui Orban riconosce anche nell’aula a Strasburgo la leadership come già aveva fatto a Milano due settimane fa.

L’accusa dei 5 Stelle

Il Movimento dice no a Orban e alle sue politiche. In aula tacciono. Si affidano ad un comunicato: “I fatti denunciati non possono essere ignorati, diritti costituzionali messi a repentaglio, indigenza della magistratura compromessa, diritti delle minoranze calpestate, corruzione endemica, conflitti d’interesse nei membri del governo”. Ma sia chiaro, aggiungono, “per noi Orban, Macron, Merkel, Junker sono fatti della stessa pasta: hanno lasciato sola l’Italia, non aprono i porti e non ricollocano i migranti”. L’Europa, insomma, è “un covo di ipocriti”.

In Italia la partita parallela

Weber in serata ha spiegato che il Ppe lascerà libertà di voto oggi in aula. Difficile prevedere se ci saranno i voti per avviare l’iter per le sanzioni all’Ungheria (servono i 2/3). Certo è che il voto dà il via alla campagna elettorale per le Europee. Lega e 5 Stelle si affrettano a dire che la differenza di posizioni “non provoca ricadute sulla maggioranza” visto che “Orban non è un punto nel contratto di governo”. E’ chiaro però che i soci di governo faranno campagne separate. Più difficile immaginare cosa succederà del Ppe: Orban uscirà o cercherà, invece, con il suo Fidesz (nel Ppe) di trasformare i popolari nella internazionale sovranista che potrebbe abbracciare anche Lega, Fpo e i sovranisti svedesi? Di sicuro Salvini ha gradito l’appoggio di Berlusconi. Il che dovrebbe blindare l’alleanza per il voto in Trentino (21 ottobre) e in Abruzzo (febbraio 2019?). E magari dare il via libera per far rientrare dalla finestra (un parere legale ad hoc per riproporlo nonostante la bocciatura di luglio) Marcello Foa alla presidenza Rai. Prima che Orban prenda la parola in aula a Strasburgo, arriva la notizia della telefonata con l’amico Silvio Berlusconi che gli garantisce l’appoggio di Forza Italia”. Il presidente Tajani sembra spiazzato, “ma io non voto, secondo prassi”. Sicuramente gli azzurri sono imbarazzati in Parlamento a Roma, la notizia arriva via social e non è subito ben compresa da tutti. Prevale lentamente la lettura delle motivazioni interne, “i sovranisti qui c’entrano poco. Berlusconi è tattico e con un colpo solo divide e quindi indebolisce la maggioranza e tiene buono Salvini”.