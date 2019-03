Operazione Sophia, Mogherini: senza accordo termina a fine mese

Bruxelles, 18 mar. (askanews) - "Ovviamente, in assenza di un accordo, e non vedo movimenti particolari in questa direzione, l'operazione Sophia terminerà alla fine di marzo. Con tutte le conseguenze del caso, purtroppo". Lo ha detto oggi a Bruxelles l'Alto Rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza comune (Pesc), Federica Mogherini, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio Esteri dell'Ue.L'operazione militare Sophia, finanziata dall'Ue (con la partecipazione di Belgio, Francia, Germania, Slovenia, Spagna e Regno Unito) ha il compito di combattere i trafficanti di esseri umani e il contrabbando di armi e di petrolio lungo le rotte del Mediterraneo centro- meridionale, e di addestrare e monitorare la Guardia costiera libica. Più volte, nei mesi passati, da Bruxelles è stato sollecitata una presa di posizione chiara dell'Italia, che detiene il comando dell'operazione e la sua sede operativa (a Roma), riguardo alla volontà o meno di proseguire la missione al di là del suo termine, che era già stato prorogato a dicembre per tre mesi, fino alla fine di marzo.Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha criticato fortemente la missione Sophia, decisa nel 2015 dai ministri degli Esteri dell'Ue nell'ambito della Pesc, per via delle sue regole che prevedono lo sbarco sempre e solo in Italia dei migranti eventualmente soccorsi in mare dalle navi impiegate nell'operazione.La missione rischia dunque ora di non arrivare alla sua decisiva Fase Tre, che prevedeva la neutralizzazione delle imbarcazioni e delle strutture logistiche usate da contrabbandieri e trafficanti sia in mare che a terra.