Oms: nuovo record di contagi in un solo giorno, 259.848

Roma, 19 lug. (askanews) - Nuovo record di casi di Coronavirus nel mondo in 24 ore, lo riferisce il sito dell'Organizzazione mondiale della sanità. I nuovi contagi sono stati 259.848, secondo l'ultimo rapporto sullo stato della pandemia. Il precedente record, registrato venerdì scorso, era stato di 237.743 casi in 24 ore. In totale, i casi comunicati all'Oms da tutti i paesi del mondo ammontano adesso a 13.876.441.Secondo l'Oms ci sono state 7.360 vittime in tutto il mondo nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei decessi a 593.087.