Oms, il coronavirus non è sparito

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Il coronavirus "non è sparito" e con l'allentamento delle restrizioni dobbiamo prepararci all'arrivo "di nuove ondate che si diffonderanno molto velocemente". Lo ha detto al programma radiofonico della Bbc Today l'inviato speciale dell'Oms per il Covid-19 David Nabarro. Anche se le misure di lockdown saranno progressivamente eliminate in tanti Paesi del mondo le persone, è l'invito del rappresentante dell'agenzia dell'Onu, dovranno continuare a praticare il distanziamento sociale il più possibile e isolarsi immediatamente se si ammalano.