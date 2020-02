Oms: 80.980 casi in 33 Paesi del mondo

Roma, 26 feb. (askanews) - Ad oggi sono stati accertati "80.980 casi di coronavirus in 33 paesi del mondo: 13 sono paesi della regione Ue/Oms, oltre il 95% dei casi sono in Cina". Lo ha detto oggi a Roma il direttore dell'Oms Europa, Hans Kluge, precisando che "solo il 3% dei casi è avvenuto al di fuori della Cina"."Bisogna ricordare che quattro soggetti su cinque hanno sintomi lievi e poi hanno una remissione. Il tasso di mortalità è del 2%, in Cina adesso è dell'1%. Bisogna dire che la mortalità è di soggetti al di sopra dei 65 anni con una situazione immunitaria compromessa e con altre patologie", ha aggiunto.