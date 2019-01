Olanda, militari per pulire spiagge dopo incidente nave cargo

L'Aia, 4 gen. (askanews) - L'esercito olandese si è unito agli sforzi di pulizia delle spiagge due giorni dopo che 270 container sono caduti nel mare del Nord da una delle più grandi navi portacontainer del mondo in mezzo a una tempesta. Un centinaio di soldati è sbarcato all'alba l'isola di Schiermonnikoog, al largo della costa settentrionale olandese, dove ieri è stato trovato in spiaggia un sacco chiuso contenente una polvere pericolosa. La polvere è stata identificata come "perossido organico", una sostanza altamente infiammabile usata per produrre plastiche. Il mare continua a portare oggetti di ogni genere sulle spiagge olandesi, dove gli abitanti partecipano alle operazioni di pulizia. "Su varie isole Frisone, oggetti di plastica e di altri materiali sono ancora arenati" ha twittato il servizio di sicurezza della Frisia, la regione a cui appartiene l'arcipelago.La MSC Zoe, battente bandiera panamense, trasportava soprattutto giocattoli, mobili e componenti auto quando ha perso parte dei carico mentre lottava contro la tempesta al largo delle isole Frisone olandesi. Finora sono stati localizzati 30 container tra Olanda e Germania. La quardia costiera ha avvertito che tre container pieni di perossido organico non sono stati localizzati e probabilmente sono affondati."Ogni giorno ci sforziamo di tenere le spiagge pulite. E' deprimente vedere tutto rovinato in un colpo" ha detto Bert Wassink, sindaco dell'isola di Terschelling, vicina a Schiermonnikoog. I sindaci di varie isole Frisone hanno scritto all'armatore MSC Mediterranean Shipping, affermando di ritenerlo responsabile dell"inquinamento delle spiagge" e chiedendo il rimborso dei costi di pulizia, ha detto Tineke Schokker, sindaco dell'isola di Vlieland. MSC Mediterranean Shipping ha detto che considera l'incidente "con grande serietà" e ha assunto una società di salvataggio per contribuire alla pulizia e recuperare il carico.(fonte Afp)