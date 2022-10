Obama bacchetta Biden, messaggi lontani da problemi quotidiani

(ANSA) - WASHINGTON, 19 OTT - Barack Obama entra a gamba tesa nella campagna per le Midterm e bacchetta la comunicazione dei democratici definita dall'ex presidente troppo lontana dai problemi che la gente deve affrontare ogni giorno. Durante un'intervista con il podcast 'Pod Save America', l'ex presidente ha ammesso di aver sbagliato lui stesso in passato quando ''si dava aria da professore, dietro a un leggio, e parlava di politica in modi teorici che non si arrivavano direttamente agli elettori''. "Non è così che la gente pensa a questi problemi", ha detto Obama, meno di un mese dalle elezioni di medio termine dell'8 novembre. "Le persone si chiedono invece in che modo la politica e' rilevante nella mia vita di tutti i giorni'', ha sottolineato l'ex presidente proprio in un momento in cui Joe Biden e' sotto attacco per aver annunciato che la prima legge che inviera' al Congresso se i democratici vinceranno le elezioni sara' quella sull'aborto quando invece tutti i sondaggi indicano che la principale preoccupazione degli elettori Usa in questo momento e' l'economia. ''A volte i democratici sono dei guastafeste'', ha detto ancora Obama. ''Mentre qualche volta le persone vogliono solo sentirsi dire che la vita e' incasinata e tutti noi commettiamo degli errori''. (ANSA).