La nuova enciclica per la rinascita: Francesco scommette sulla fraternità

Fratelli tutti è la nuova enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale di papa Francesco, convinto che sia l’amore quel di più che manca al mondo per cambiare in meglio. Firmata ieri in triplice copia sulla tomba del santo in Assisi, l’enciclica è una spinta vigorosa a uscire dalla grave crisi della pandemia e dell’economia seguendo la via, finora marginale nella storia, di una società disegnata sulla fratellanza condivisa con i poveri e gli ultimi, invece che sull’individualismo economico e consumista. Soltanto in questo modo – sostiene Francesco – è possibile ridare vigore anche alla libertà e all’uguaglianza che, insieme alla fraternità, sono state la bandiera umanistica della Rivoluzione francese. Una Rivoluzione che non ha dato ancora tutti i suoi frutti, proprio perché nei due secoli trascorsi la fraternità è rimasta marginale nei modelli sociali finora sperimentati. E’ noto a tutti che per uscire dalle “ombre di un mondo chiuso” Francesco aveva già compiuto passi coraggiosi per un papa, come firmare una dichiarazione congiunta sulla fratellanza con il Grande imam Al-Tayyeb. E aveva seminato in questi anni di pontificato una serie di parole e segni per la misericordia, chiave di credibilità della testimonianza cristiana. L’enciclica raccoglie in forma organica i tanti spunti sparsi di Francesco che puntano a mutare direzione di marcia nelle “ombre di un mondo chiuso” - “sogni andati in frantumi” - nel quale neppure la libertà e l’uguaglianza se la passano bene.

Economia malata

L’attuale cultura dell’economia e della finanza è malata poiché “unifica il mondo ma divide le persone e le nazioni, perché «la società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli. Siamo più soli che mai in questo mondo massificato che privilegia gli interessi individuali e indebolisce la dimensione comunitaria dell’esistenza”.

A distanza di cinque anni dall’altra classica enciclica francescana Laudato si’ sulla cura della casa comune, Francesco completa il dittico di un mondo nuovo suggerendo la via per sanare l’uomo che l’abita. Ogni persona è invitata a rivedere e sanare con la gentilezza il proprio modo di rapportarsi agli altri considerati non più nemici, concorrenti, avversari, ma fratelli. E, si sa, la fratellanza, se presa e vissuta seriamente, può cambiare la vita. Anzi il più delle volte in nome dell’amore fraterno esige cambiamenti culturali e pratici scomodi. Di certo l’enciclica boccia l’economia, la politica, la finanza, l’educazione attuali, orientate a società competitive che escludono o considerano marginale la maggior parte dell’umanità. Dove basta il colore della pelle o la condizione di migrante a interdire la cittadinanza e i diritti umani. La critica del papa è tanto impietosa nei riguardi delle visioni neoliberiste o populiste, quanto incoraggiante di quanti, nella vita personale o nell’ambito sociale, operano per società inclusive, accoglienti, multiculturali, solidali. Sia l’Italia, ma l’Europa e ogni nazione della terra è spronata a risolvere in una nuova prospettiva la questione epocale dell’immigrazione. La resistenza dei paesi del benessere nei confronti dei migranti è la cifra evidente della difficoltà a pensare l’umanità come fraternità e del ritardo storico sul riconoscimento della universale dignità umana. Di fronte a politiche arroccate nella paura del diverso e alla risposta dei governi ognuno per sé, difendendosi dai migranti, il papa insiste senza mezzi termini nella richiesta di passare a politiche globali di accoglienza nel rispetto della dignità di ogni essere umano. Per costruire la pace nel mondo e il tessuto sociale nei singoli paesi Francesco avanza in più passi del suo testo una formula solo apparentemente semplice: “Favorire la cultura dell’incontro, che esige di porre al centro di ogni azione politica, sociale ed economica la persona umana, la sua altissima dignità, e il rispetto del bene comune”. Scorrendo la rassegna di queste realtà senza ipocrisia e con l’apertura mentale che Francesco propone nell’enciclica, si misura la distanza attuale da tali ideali perché si resta tuttora affascinati dal richiamo perverso dell’indifferenza e dal pregiudizio che porta all’esclusione dei diversi o meno fortunati. C’è una minoranza benestante che se la gode e una maggioranza fragile, esclusa. E si fatica davvero tanto a considerare fratelli delle persone più fragili, bisognose, povere, migranti, disabili. Per Francesco resta un imperativo ineludibile: o si supera la linea delle discriminazioni o l’intera società umana, senza averne coscienza, continuerà a viaggiare verso la guerra e l’estinzione.

"Riconoscere l'uguale dignità umana"

L’incapacità di riconoscere l’uguale dignità umana “a volte fa sì che le regioni più sviluppate di certi Paesi aspirino a liberarsi della “zavorra” delle regioni più povere per aumentare ancora di più il loro livello di consumo”. L’inequità “non colpisce solo gli individui, ma Paesi interi, e obbliga a pensare ad un’etica delle relazioni internazionali”. La giustizia “esige di riconoscere e rispettare non solo i diritti individuali, ma anche i diritti sociali e i diritti dei popoli. Quanto stiamo affermando implica che si assicuri il «fondamentale diritto dei popoli alla sussistenza ed al progresso».

Il papa non si nasconde la forza di provocazione della sua enciclica che, sanzionando gli attuali comportamenti dei paesi nel mondo, non rinuncia alla speranza di una società più umana, giusta e fraterna. Perfino proponendo da vero avvocato della causa degli ultimi una condizione radicale: accogliere i poveri nella stanza dei bottoni, nel salotto buono dove si decidono le sorti del mondo. Per conseguire un mondo diverso, non basta più impegnarsi per i poveri. E’ il tempo di impegnarsi con i poveri, con le loro amicizie e rappresentanze culturali come sono i Movimenti popolari. Un salto indispensabile che può essere favorito dall’ascolto del popolo senza farsi irretire invece dalle sirene dei vari populismi pericolosi per la democrazia e per il popolo stesso. “Senza dubbio, - riconosce il papa - si tratta di un’altra logica. Se non ci si sforza di entrare in questa logica, le mie parole suoneranno come fantasie. Ma se si accetta il grande principio dei diritti che promanano dal solo fatto di possedere l’inalienabile dignità umana, è possibile accettare la sfida di sognare e pensare ad un’altra umanità. È possibile desiderare un pianeta che assicuri terra, casa e lavoro a tutti. Questa è la vera via della pace, e non la strategia stolta e miope di seminare timore e diffidenza nei confronti di minacce esterne”.

Occorre riconoscere che le pagine più avvincenti, personalissime del papa, sono le pagine iniziale dell’enciclica dove in qualche modo rivela il suo cuore di gesuita francescano, affascinato da Francesco d’Assisi – definito santo dell’amore fraterno - visto oggi come un esempio che può sostenere l’umanità in un percorso più fraterno e non scontato.

La fraternità

“Consegno questa Enciclica sociale – confida il papa - come un umile apporto alla riflessione affinché, di fronte a diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado di reagire con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole. Pur avendola scritta a partire dalle mie convinzioni cristiane, che mi animano e mi nutrono, ho cercato di farlo in modo che la riflessione si apra al dialogo con tutte le persone di buona volontà”. E poi il contesto che lo ha determinato a scrivere.

“Proprio mentre stavo scrivendo questa lettera, ha fatto irruzione in maniera inattesa la pandemia del Covid-19, che ha messo in luce le nostre false sicurezze. Al di là delle varie risposte che hanno dato i diversi Paesi, è apparsa evidente l’incapacità di agire insieme. Malgrado si sia iper-connessi, si è verificata una frammentazione che ha reso più difficile risolvere i problemi che ci toccano tutti. Se qualcuno pensa che si trattasse solo di far funzionare meglio quello che già facevamo, o che l’unico messaggio sia che dobbiamo migliorare i sistemi e le regole già esistenti, sta negando la realtà”. E, infine, la molla interiore, segreta che lo ha sorretto nella riflessione e stesura della nuova enciclica sociale: “Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità”.