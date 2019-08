Antonio racconta che Margie era stata da subito l’amore della sua vita, fin da quella volta che aveva incontrato il suo sguardo in un piccolo bar del Nebraska. Così quando l’ha persa, per mano di un folle, in quella maledetta strage di El Paso, si è sentito finito. Il mondo gli è crollato addosso. E poi una enorme tristezza lo ha pervaso a pensare che l’ultimo saluto rischiava di darglielo da solo, perché lui e Margie non avevano parenti nell'assolata città del Texas. Così Antonio Basco – come riportato perfino dal New York Times - ha affidato un appello a Facebook invitando tutti quanti a partecipare e, alla fine, sono arrivati in più di 700 per condividere il suo dolore. In tanti gli si sono stretti intorno regalandogli un solidale, gigantesco e fraterno abbraccio.

Erano sposati da 22 anni

Antonio Basco e Margie Reckard erano sposati da 22 anni quando lei è caduta a terra senza vita, durante la sparatoria in cui tante persone innocenti sono state uccise o ferite da un giovane suprematista dalle convinzioni assurde. Antonio è precipitato nel dolore più lancinante. Non aveva persone a vicine da invitare alla cerimonia funebre, e così ha chiesto ai concittadini la grazia di non essere lasciato solo. In suo aiuto si è mossa la “Perches Funeral Homes”, che ha offerto i funerali gratuiti alle famiglie delle vittime, e sui social è apparso un toccante messaggio che invitava chi volesse farlo a partecipare alle esequie di Margie. “Il signor Basco non aveva altra famiglia oltre sua moglie Margie Reckard - si poteva leggere nel post – e dà dunque il benvenuto a chiunque voglia partecipare al funerale della sua compagna".

Appello raccolto

L’appello non è caduto nel vuoto e tante persone hanno cominciato ad arrivare al “La Paz Faith Memorial and Spiritual Center”, precedute – per altro - da tanti mazzi di fiori spediti da ogni angolo degli Stati Uniti. Tante persone commosse hanno formato una fila lunghissima davanti alla chiesa per rendere omaggio alla povera Margie, uccisa senza una ragione in un supermercato Walmart di El Paso.

La strage

In quella strage di inizio agosto sono morte 20 persone e altre 26 sono rimaste ferite. L’uomo accusato del folle gesto, il 21enne Patrick Crusius, è attualmente dietro le sbarre. Il giovane abitava con la sua famiglia ad Allen, a poca distanza da Dallas e, come riportano i media, aveva pubblicato un manifesto contro l’immigrazione ispanica nel forum online 8Chan, lo stesso utilizzato da Brenton Tarrant, autore, a sua volta, della strage di Christchurch.

“Sono un sostenitore della strage di Christchurch e del suo manifesto – aveva scritto il suprematista che ha sfogato il suo odio a El Paso - Questo attacco è una risposta all’invasione ispanica in Texas. Sono stati loro a istigarmi, sto semplicemente difendendo il mio Paese dall’invasione. Questo è il manifesto in cui spiego le ragioni del mio attacco”.

"Guarda quanti amici hai ora Antonio"

I giornali scrivono che il parroco, il reverendo Harrison Johnson, ha fatto una omelia commovente al funerale di Margie. "Guarda tutti i nuovi amici che hai ora - ha detto al povero Antonio - qualsiasi cosa succeda, non smettere di attraversare la tempesta perché ne verrai fuori". Antonio non ha saputo trattenere le lacrime e si è abbandonato al ricordo della sua Margie che non c’è più. “Era l'amore della mia vita - ha raccontato con l'animo a pezzi davanti alla sua bara - appena l'ho guardata negli occhi (in quel piccolo bar in Nebraska) ho saputo che era finita per me".