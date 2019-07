Moscovici: "La procedura per l'Italia non è più necessaria. Continueremo a monitorare"

Niente procedura a carico dell'Italia per eccesso di deficit in base alla regola del debito. A quanto si apprende a Bruxelles, così ha stabilito l'esecutivo comunitario nella riunione di oggi del collegio del commissari, dopo le misure correttive varate del governo sui conti 2019. Con le misure correttive appena adottate dal governo, l'Italia rispetta gli impegni presi sui conti pubblici nel 2019 e "pensiamo che sarebbe controproducente chiedere al Paese di fare di più" data la debolezza dell'economia, ha affermato il commissario europeo Pierre Moscovici. Sulla base di queste valutazioni la Commissione europea "ritiene che la procedura" per eccesso di deficit a carico dell'Italia in base alla regola del debito "non sia più giustificata", ha detto in conferenza stampa al termine della riunione collegiale dei commissari.

Il perché della decisione

Moscovici ha aggiunto che la decisione di oggi "non è la fine" della questione e che "dovremo continuare a monitorare molto da vicino" i conti italiani durante la seconda metà dell'anno. Solo ieri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si era detto "fiducioso: confido che la riunione sia molto breve, di poter festeggiare con tutti gli italiani, con tutti gli italiani sottolineo, un risultato positivo. Ci sarà da brindare", aveva detto il premier. Il prologo di quanto poi è accaduto oggi, segno che il premier era riuscita a far quadrare la misure del cerchio con quella della botte. Appare chiaro – però - che Bruxelles è stata costretta a valutare una serie di fattori importanti, non ultima, la paura di dare spago alla campagna euroscettica del vice premier Matteo Salvini. E’ molto probabile comunque che il braccio di ferro tra Roma e Bruxelles tornerà d’attualità probabilmente in autunno quando l'Italia sarà chiamata a presentare la Finanziaria per l’anno prossimo. Secondo le ultime raccomandazioni-paese, il governo italiano dovrebbe ridurre il disavanzo strutturale dello 0,6% e la spesa pubblica primaria netta dello 0,1% del Pil.

Di Maio: merito nostro

Il vicepremier Di Maio ha subito reclamato la paternità della decisione dell’Unione Europea. "Voglio fare le mie congratulazioni al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per il lavoro svolto ai tavoli europei. È stata evitata una procedura di infrazione che sarebbe potuta ricadere sul Paese, per colpa del Pd. L`Italia non la meritava e l`annuncio di oggi rende giustizia all`Italia e a questo governo", ha scritto su Facebook il vice presidente del Consiglio e capo politico del M5s, Luigi Di Maio. Meno ottimista Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia: "Nella lettera alla Commissione europea, il governo ha offerto l'impegno a un miglioramento strutturale del deficit nel 2020 compatibile con le regole del Patto di stabilità, senza però indicare cifre o obiettivi numerici per il prossimo anno. Ebbene, ci sono almeno 40 miliardi di buoni motivi per dire che la seconda retromarcia del governo per evitare la procedura d'infrazione europea non mette al sicuro l'Italia: i 40 miliardi che servono per rispettare l'impegno a far scendere il rapporto deficit-pil all'1,8% nel 2020. Non esiste infatti un punto di caduta possibile che possa tenere insieme il blocco della procedura, lo stop agli aumenti Iva e soprattutto la flat-tax, che a questo punto diventa una chimera. I bluff stanno per finire".

Salvini: lo sapevo

Il "no" alla procedura d'infrazione da parte dell'Ue? "Ne ero certo, bene. Adesso proporrò al governo accelerare sulla manovra per l'anno prossimo", ha detto ai cronisti in Transatlantico il vicepremier Matteo Salvini che sull'inserimento della Flat tax nella manovra replica: "senza dubbio".

Netto calo dello spread

Da segnalare anche il netto calo dello spread a 207,6 punti sulla scia dello stop della Commissione europea alla procedura Ue sui conti. La Borsa di Milano accelera al più 1,84 per cento, mentre si limano ulteriormente i rendimenti sui Btp italiani, dopo che la Commissione europea ha annunciato che non intende procedere all'avvio di una procedura per eccesso di deficit, in base alla regola del debito, a carico dell'Italia. Il differenziale dei tassi Btp-Bund sulla scadenza decennale si stringe a 207 punti base, con i rendimenti dei titoli italiani all'1,70 per cento.