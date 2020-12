E’ arrivata la neve. Le precipitazioni nevose continuano ad interessare le pianure del Nord. A Milano la neve cade con debole intensità, accumulandosi solo su auto e prati. meteo prevede, tra oggi e venerdì, altre leggere nevicate, soprattutto al mattino, ma per la neve vera bisognerà aspettare.

Nevica da Parma a Bologna

Neve in atto anche in Emilia, da Modena a Bologna città. Sull'Appennino modenese sono caduti in media oltre 30 centimetri di neve. Nevicata anche a Parma, con mezzi e personale entrati in azione dalle 3 di notte. Primi fiocchi anche a Bologna. Sull'Appennino bolognese sono caduti 15 centimetri di neve e sono stati mobilitati anche i trattori degli agricoltori Coldiretti come spalaneve per pulire strade e distribuire sale per il gelo.

Primi fiocchi in Veneto

Nevica in Veneto stamane un pò su tutta la pianura, ad eccezione di Venezia, dove piove e il Mose è stato attivato. La precipitazione nevosa in Veneto è un pò più intensa nelle province di Verona e Vicenza. La nevicata è iniziata nelle ore centrali della notte e all'alba molte città mostravano già un leggero strato bianco. Verso il mattino i fiocchi si sono tramutati in nevischio, e sulle strade la neve si sta sciogliendo.

Fiocchi anche a Bologna

Nevica a bassa quota anche in Piemonte, dove l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) ha emesso una allerta gialla per le zone meridionali della regione. La bassa pressione, in discesa dalla Danimarca, ha portato da ieri a un peggioramento del tempo, di stampo invernale, con la quota neve che nel corso della notte è scesa fino al livello della pianura. Le nevicate più consistenti in provincia di Cuneo, 15-20 centimetri a Borgo San Dalmazzo, 10 ad Alba. Imbiancata anche Cuneo città. Fiocchi bianchi anche nelle province di Asti, Torino, Alessandria.

Ricompare la neve sui monti della Sardegna

E' tornata la neve sui monti del Gennargentu in Sardegna e in particolare sul Bruncuspina a Fonni. il paese più alto della Sardegna, ma non in paese dove piove da stanotte. Secondo le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare di Decimomannu, le precipitazioni, sia nevose che piovose, andranno avanti per tutta la mattina fino a mezzogiorno. La situazione tenderà a migliorare nel pomeriggio. Nel frattempo la protezione civile regionale ha emanato un avviso per i Comuni del Sassarese e Nuorese annunciando nevicate e gelate tra oggi e domani, 3 dicembre.