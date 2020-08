Netanyahu: altri Paesi arabi stringeranno rapporti con Israele

Roma, 13 ago. (askanews) - "Altri paesi arabi e musulmani" seguiranno quanto fatto dagli Emirati arabi uniti e stringeranno rapporti con Israele: lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu illustrando l'accordo raggiunto oggi con gli Emirati arabi uniti, definito "il più grande passo avanti verso la pace tra Israele e il mondo arabo negli ultimi 26 anni"."E' un momento storico per la pace in Medio Oriente - ha sottolineato - ho il grande privilegio di concludere il terzo trattato di pace tra Israele e un paese arabo, gli Emirati Arabi Uniti", ha detto Netanyahu, facendo riferimento agli accordi già in vigore con Egitto e Giordania.Si tratta di un accordo, ha proseguito, che "dimostra un enorme cambiamento nello status di Israele in Medio Oriente. Dopo decenni in cui Israele è stato visto come un nemico, oggi molti paesi vedono Israele come un alleato strategico per la stabilità e per la pace. Altri paesi arabi e musulmani si uniranno al nostro circolo di pace".