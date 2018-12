Nel 2019 in Yemen 24 milioni di persone avranno bisogno di aiuti

Ginevra, (askanews) - La crisi umanitaria in Yemen, tra le peggiori al mondo, peggiorerà ulteriormente nel 2019. A lanciare l'allarme è Mark Lowcock, coordinatore per gli aiuti d'emergenza delle Nazioni Unite."Il paese con maggiori problemi nel 2019 sarà lo Yemen. Riteniamo che 24 milioni di persone in Yemen, che rappresentano il 75% della popolazione, avrà bisogno di assistenza umanitaria. Le Nazioni Unite stanno programmando di soddisfare i bisogni di 15 milioni di queste persone. La nostra richiesta per lo Yemen è di 4 miliardi di dollari (3,5 miliardi di euro)", ha affermato il capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (o OCHA, dall'inglese Office for the Coordination of Humanitarian Affairs).Nel 2017 l'Ufficio Onu forniva aiuti alimentari a 3 milioni di yemeniti al mese, nel 2018 il numero dei bisognosi è salito a 8 milioni al mese e nel 2019 arriverà a 12 milioni.La crisi in Yemen è esplosa nel marzo 2015 dopo che la coalizione guidata dall'Arabia saudita ha lanciato un'offensiva per sostenere il governo contro i ribelli Huti appoggiati dall'Iran. La situazione è peggiorata negli ultimi mesi dopo che il paese è collassato economicamente e le violenze sono aumentate nel porto di Hodeida roccaforte dei ribelli, hub strategico per le importazioni di cibo e altri rifornimenti.