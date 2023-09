Nato, in Lombardia un comando di forze prontamente impiegabili

Milano, 20 set. (askanews) - In un quadro di crisi sempre più profonde e a fronte di minacce sempre più concrete e significative, spiegate chiaramente durante il Summit Nato di Vilnius a luglio, l'Alleanza atlantica punta ancor di più sulla deterrenza e sulla difesa, condizioni irrealizzabili senza la presenza di forze prontamente impiegabili caratterizzate da elevata celerità di intervento.E un importante Comando per realizzare tutto questo si trova in Lombardia. La NATO Rapid Deployable Corps Italy è un quartier generale multinazionale, con sede a Milano e comando operativo, presso la caserma "Ugo Mara" a Solbiate Olona. Un "cervellone" in grado di pianificare e gestire un ampio spettro di operazioni.

Pertanto, NRDC-ITA è un comando multinazionale della NATO altamente qualificato e reattivo, che vede l'Italia come nazione leader, che oggigiorno è pienamente partecipe nell'impegno dell'Alleanza, volto a rafforzare la deterrenza e la difesa dei Paese membri, nonché a proiettare la stabilità oltre i propri confini.Al comando è il Generale di Corpo d'Armata Lorenzo D'Addario.La caserma, a Solbiate Olona, è la sede principale della comunità NRDC-Italia. Per garantire gli elevati standard di prontezza e rapidità di intervento, il complesso dispone di strutture di formazione di alta qualità e tecnologia e offre una serie di servizi di assistenza e supporto per i membri del servizio e le loro famiglie. Perché presso la Nato possiamo trovare uomini e donne molto professionali, e soprattutto una grande umanità.Come dimostrato da questa comunità negli ultimi anni concorrendo all'emergenza COVID sul territorio e di recente, come di consueto, con l'evento benefico organizzato il 16 settembre in cui è stata raccolta una importante somma di denaro devoluta a favore dell'Associazione "Progetti Fantasia" di Busto Arsizio che aiuta e supporta bambini e ragazzi affetti da autismo.Si tratta di un impegno, una missione, che in oltre vent'anni, vede NRDC-ITA pronta a concorrere al mantenimento della sicurezza internazionale e, allo stesso modo, in prima linea quando si tratta di aiutare il prossimo.Servizio di Cristina GiulianoMontaggio di Linda VerzaniImmagini: NRDC Italy.