Nagasaki commemora 74 anni dal bombardamento atomico

Roma, 9 ago. (askanews) - Nagasaki ha commemorato oggi il 74 anniversario del bombardamento atomico che pose fine alla seconda guerra mondiale, avvenuto tre giorni dopo quello di Hiroshima.Il sindaco della città martire Tomihisa Taue ha lanciato un appello al governo giapponese affinché firmi immediatamente il Trattato sul bando delle armi nucleari."Come unico paese al mondo che ha sperimentato la devastazione causata dalle armi nucleari, il Giappone deve firmare e ratificare il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari il prima possibile", ha detto il primo cittadino della città dei Kyushu.Il trattato adottato nel 2017 da 122 membri dell'Onu non è ancora stato ratificato da 50 stati. Tra questi le principali potenze nucleari. Tokyo non ha firmato a imitazione degli Stati uniti.Il primo ministro Shinzo Abe ha preso parte alla cerimonia, tenendo anche un discorso, nel quale ha assicurato che il Giappone intende fare "da ponte "tra i paesi nuclearizzati e quelli non nuclearizzati per costruire un mondo senza armi atomiche. Non ha tuttavia citato il trattato.Alla cerimonia, che ha avuto luogo nel Parco della Pace, hanno preso parte rappresentanti di 50 paesi, tra i quali quelli degli Stati uniti, che bombardò il 9 agosto 1945.Un minuto di silenzio è stato osservato alle ore 11.02 locali, il momento in cui 74 anni fa esplose la bomba al plutonio denominata "Fat Man" e lanciata da un bombardiere americano.A Nagasaki morirono circa 74mila persone, dato aggiornato al 1945.