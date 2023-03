Testate in Bielorussia, Mosca: 'Abbiamo armi in grado di spazzare via anche gli Usa'. Tutti contro Putin

Si solleva il livello del conflitto combattuto anche attraverso dichiarazioni e prese di posizione a uso, almeno in parte, mediatico. Un gioco dal quale la Russia non si tira indietro. In un'intervista al quotidiano Rossiyskaya Gazeta il segretario del Consiglio di sicurezza, Nikolai Patrushev, ha detto che la Russia possiede armi avanzate e uniche in grado di spazzare via qualsiasi nemico, compresi gli Stati Uniti. "La Russia è paziente e non intimidisce nessuno con il suo vantaggio militare. Tuttavia, possiede armi avanzate e uniche in grado di distruggere qualsiasi nemico, compresi gli Stati Uniti, in caso di minaccia alla sua esistenza", ha detto il capo della sicurezza.

Inoltre, la Russia procederà con i piani di dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia indipendentemente dalla reazione dell'Occidente, sostiene il Cremlino citato dall'agenzia statale Tass. La reazione dell'Occidente non può influenzare i piani della Russia di dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Senza dubbio, tale reazione non può influenzare i piani della Russia", ha assicurato Peskov, affermando di non avere nulla da aggiungere a ciò che è stato spiegato dal presidente russo Vladimir Putin in un'intervista di sabato.

L'Ue: irresponsabile escalation

Dichiarazioni che non sono piaciute all'Ue. L'alto rappresentante per la Politica estera, Josep Borrell, ha sottolineato infatti che il dispiegamento di armi nucleari russe in Bielorussia rappresenterebbe "una irresponsabile escalation e una minaccia alla sicurezza europea", aggiungendo che "la Bielorussia può ancora fermare" questa evoluzione, "è una sua scelta. L'Ue è pronta a rispondere con ulteriori sanzioni".

"Bielorussia ostaggio nucleare"

Anche per un portavoce dell'Alleanza atlantica citato dal Guardian la retorica nucleare russa è "pericolosa e irresponsabile". "La Nato vigila, stiamo monitorando la situazione e non ci sono passi che ci costringano a modificare la nostra strategia", aggiunge.

Anche il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino, Oleksiy Danilov, ritiene che "la dichiarazione di Putin sul posizionamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia" sia "un passo verso la destabilizzazione interna del Paese, massimizza il livello di percezione negativa e di rifiuto pubblico della Russia e di Putin nella società bielorussa. Il Cremlino ha preso la Bielorussia come ostaggio nucleare", si legge in un tweet.